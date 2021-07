Nuovi allestimenti esclusivi per le Maserati di ultima generazione

editato in: da

Tre nuovi allestimenti per Ghibli, Quattroporte e Levante sono stati presentati negli scorsi giorni da Maserati in occasione del rinnovamento della gamma con i Model Year 2022. Proposte uniche frutto di lavoro tra il Centro Stile dell’azienda e il tea, di sviluppo prodotto, le novità della Casa sono state prodotte per rendere sempre più speciale l’esperienza alla guida delle auto del Tridente.

Vere e proprie espressioni di innovazione, performance e design, i tre nuovi allestimenti sono stati studiati per soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei più affezionati al marchio. La Casa, che ha di recente presentato la Special Edition “figlia” di Ghibli, ha svelato gli ultimi arrivi che incarnano in pieno il DNA del brand. Il primo allestimento presentato è il GT, che esalta il carattere, il fascino e l’eleganza delle quattro ruote dell’azienda.

Incarnazione dello spirito più urban, minimal e contemporaneo di Maserati, con l’allestimento GT sia Ghibli che Levante sono equipaggiate con un 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, mentre Quattroporte è spinta da un motore V6 da 350 CV. Dal punto di vista estetico, all’esterno il nuovo allestimento è caratterizzato da inseriti cromati, mentre i cerchi sono in lega da 18’’ per Ghibli e Levante o da 19’’ per Quattroporte. L’abitacolo interno invece è arricchito da sedili diversi per modello: comfort in pelle e Dark Mirror Trim su Ghibli GT, radica su Quattroporte GT, Black Piano Trim per Levante GT.

Altro allestimento è il Modena, rivolto ai clienti Maserati appassionati dello sport. Equilibrio tra eleganza, dinamismo e “fun to drive”, anche in questo allestimento Ghibli e Levante condividono la stessa motorizzazione, a benzina V6 da 350 CV o in versione Modena S da 4230 CV. Per Quattroporte invece motore V6 da 430 CV. Lo spirito sportivo è negli inseriti Black Piano nel paraurti e cerchi in lega da 20’’. L’abitacolo è poi un richiamo al divertimento di guida, con sedili sportivi in pelle e interni Black Piano Trim per Levante e Quattroporte o Dark Mirror Trim per Ghibli. L’altro allestimento della linea, il Modena S, prevede invece la caratterizzazione Nerissimo Pack e le pinze dei freni rosse.

Ultimo allestimento presentato per le tre auto del Tridente è Trofeo. Top di gamma, il sistema è la rappresentazione massima della performance principe per Maserati, con un motore V8 Twin Turbo da 580 CV. Le finiture in fibra di carbonio insieme ai cerchi in lega da 21’’ e le pinze freni rosse completano il design esterno, mentre gli interni vantano sedili sportivi in pelle naturale “Pieno Fiore”.

Dopo aver presentato Gran Turismo, la prima elettrica del marchio, Maserati ha rivelato i tre nuovi allestimenti che presenteranno il nuovo logo sul cofano inserito in gamma a partire da MC20, nuovo logo Tridente sul montante C e rinnovato lettering sul posteriore. Ordinabili dal 1 luglio, i tre allestimenti arricchiscono dunque sempre più la scelta nell’ampia linea Maserati.