Le nuove versioni Black di BMW: comfort, lusso e alte prestazioni

Le edizioni BMW X5 e BMW X6 Black Vermilion vantano dettagli di equipaggiamento esclusivi. L'edizione BMW X7 in Frozen Black metallizzato combina opzioni impressionanti in un pacchetto esclusivo. Quello che notiamo immediatamente nell'edizione Black Vermilion è l'interazione tra i colori nero e rosso. La calandra a doppio rene BMW con barre rosse specifiche del modello crea contrasto con la vernice speciale BMW Individual Frozen Black metallic.

Sulla BMW X6 Black Vermilion questo highlight visivo si esprime in modo impressionante in combinazione con la sua calandra a doppio rene Iconic Glow. Il pacchetto M Sport sottolinea il carattere dinamico delle edizioni BMW X5 e X6 Black Vermilion.

All'interno di BMW X5 e del SUV di successo BMW X6 dell'edizione Black Vermilion troviamo il rivestimento del tetto M Alcantara Anthracite e un ambiente sofisticato. Il logo Edition sul coperchio del portabicchieri in finitura pianoforte nero BMW Individual sottolinea l'esclusività del modello. Sedili comfort per conducente e passeggeri, che offrono una moltitudine di opzioni di regolazione. Il rivestimento in pelle BMW Individual Merino Black è arricchito da cuciture a contrasto rosse specifiche. All'interno della BMW X5 Black Vermilion, gli accenti rossi si trovano anche sui sedili posteriori e sui bordi dei tappetini anteriori e posteriori.

Come le edizioni Black Vermilion, anche la BMW X7 (l'auto grande in tutto) ha la vernice speciale BMW Individual Frozen Black metallic, senza i dettagli a contrasto. Le pinze dei freni BMW M Sport dei cerchi in lega BMW Individual da 22 pollici specifici sono rifiniti in nero lucido. In combinazione con il pacchetto M Sport e la M High Gloss Shadow Line, è proprio questa limitazione cromatica a rendere ancora più impressionante l'aspetto della sette posti lunga 5,15 metri e larga oltre 2 metri.

Gli interni della BMW X7 edition in Frozen Black metallizzato offrono un'atmosfera elegantemente discreta. Tutti e tre i modelli saranno in vendita con gli stessi motori disponibili per ciascuna delle varianti originali. Le auto possono essere ordinate con effetto immediato, con il lancio sul mercato a partire da agosto 2021. I prezzi di listino in Germania partono da 93.200 euro per la BMW X5 Black Vermilion, 100.700 euro per la BMW X6 Black Vermilion e 108.700 euro per la BMW X7 in Frozen Black metallizzato.