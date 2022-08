Nuove frontiere del lusso: l’auto con la sfera di cristallo

Fonte: Ufficio Stampa Genesis Genesis lancia un nuovo selettore di marcia che sembra provenire dal futuro

Il crossover di lusso 100% elettrico di Genesis è già un successo: i dati sulle vendite, in costante crescita soprattutto negli Stati Uniti, sembrano premiare le ambizioni del SUV coupé del premium brand di Hyundai.

La GV60 segna un nuovo standard per il concetto di design di lusso applicato alle auto, unendo linee minimal e tecnologie di ultima generazione: un esempio perfetto della filosofia Genesis, ispirata all’architettura coreana degli “spazi bianchi”, è la Sfera di Cristallo.

Genesis GV60: l’auto con la Sfera di Cristallo

La Sfera di Cristallo della GV60 è una di quelle caratteristiche che non passano inosservate: nel cuore dell’abitacolo, su un centrale “fluttuante” ispirato al design minimal dell’architettura orientale, spicca un’elegante sfera luminescente.

Vista per la prima volta nel concept Genesis X, la Sfera di Cristallo è lo splendido selettore di marcia rotante realizzato per le nuove vetture elettriche del brand coreano, che lo definisce come il centro nevralgico dell’abitacolo ma anche come il punto di contatto tra il guidatore e l’auto, quello capace di creare una reale connessione con il veicolo.

La Sfera di Cristallo è stata pensata per interpretare al meglio la filosofia della “bellezza negli spazi bianchi”, la concezione dell’architettura coreana tradizionale che insegna l’uso strategico degli spazi vuoti nella creazione di un ambiente confortevole e dedicato alla persona.

Collocato di fianco a un futuristico scanner di impronte digitali, il cambio del SUV di lusso iper-tecnologico non è soltanto un elemento estetico centrale negli interni della GV60, ma presenta anche importanti funzionalità legate alla sicurezza e alla percezione del veicolo. Quando l’auto è sotto carica, per esempio, la sfera è inaccessibile, mentre quando è inserita la retromarcia si illumina di rosso, avvisando il guidatore.

Il cambio futuristico di Genesis è stato sviluppato per durare a lungo ed essere facile e sicuro da usare: non si tratta di un vezzo, ma di una possibile interpretazione della mobilità del futuro – che non dimentica sicurezza, usabilità ed esperienza di guida.

Stile e sicurezza dal futuro

Quando l’auto è spenta, la Sfera di Cristallo è parte dell’illuminazione dell’abitacolo: nel momento in cui le portiere si aprono per accogliere i passeggeri, la sfera emette un tiepido bagliore di benvenuto. Soltanto quando il guidatore preme il tasto Start, allora la sfera si rende accessibile, ruotando di 180° e scoprendo il selettore Shift By Wire metallico, che secondo Genesis proietta il guidatore verso un’atmosfera di “mobilità futuristica”.

Girando il quadrante del cambio, zigrinato per una presa ottimale, il guidatore può selezionare la marcia desiderata, ricevendo un feedback tattile a conferma dell’inserimento della marcia. L’avveniristico cambio di Genesis produce delle sottili vibrazioni anche quando si cambia direzione o si passa dalla marcia di guida alla retromarcia.

“Essendo la GV60 un veicolo elettrico, una delle sfide principali è quella di avvertire il guidatore che l’auto è pronta per partire”, spiega Luc Donckerwolke, CCO di Genesis. “I nostri dipartimenti di ingegneria e design hanno collaborato a stretto contatto per realizzare questo modo unico e affascinante di entrare in contatto con il veicolo”.

La Sfera di Cristallo interpreta a perfezione l’impegno di Genesis, che è quello di definire un nuovo standard nel lusso offrendo “tecnologia senza rivali, design premium e passione alla guida”, conclude Donckerwolke. Di serie su tutte le versioni di GV60 – Premium, Sport e Sport Plus – la Sfera di Cristallo sarà integrata in molti dei prossimi modelli della Casa.