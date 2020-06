Al debutto due nuove edizioni speciali della Smart

editato in: da

Smart, la nuova generazione esclusivamente elettrica: i prezzi

Le serie speciali di Smart vantano da sempre grandi successi, in genere infatti sono molto apprezzate dalla clientela. Oggi la Casa lancia due nuove edizioni limitate, Smart Fortwo EQ Parisblue e Smart Fortwo EQ cabrio Suitegrey con motorizzazione esclusivamente elettrica.

Per la prima volta infatti le due versioni uniche saranno proposte e lanciate solo nella variante full electric. Maurizio Zaccaria, Smart & Innovative sales Senior Manager Italia, ha dichiarato: “Le versioni speciali sono state una delle chiavi di successo di Smart, soprattutto nel nostro Paese. Delle Vere ‘instant classic’ che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti e, allo stesso tempo, garantiscono un forte vantaggio economico rispetto alle dotazioni offerte di serie”.

Le nuove Smart uniche e speciali arrivano dopo la serie speciale Ushuaia che abbiamo visto lo scorso anno; prendono come base la versione ‘prime’, con una linea più ricercata e di pregio e una dotazione di equipaggiamenti inedita, che vanno a sottolineare e aumentare il comfort, la resa estetica e la sicurezza. Di serie infatti, su queste nuove edizioni speciali, vediamo interni in pelle e cerchi in lega da 16” a 8 razze. Anche l’Exclusive Package è di serie e rende le vetture ancora più esclusive, con fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabbagliante automatico.

La Smart Fortwo EQ Parisblue mostra l’inconfondibile livrea color Sapphire Blue e, oltre all’equipaggiamento già citato, di serie aggiunge anche il Winter Package con sedili riscaldabili, console in carbon look e nuovi cerchi in lega BRABUS da 16″, verniciati in antracite lucido. La versione cabrio Suitegrey offre ai suoi clienti la capote in tessuto su misura Grey Matt in tinta con la carrozzeria total Grey e i nuovi cerchi in lega BRABUS da 16″.

Le edizioni speciali, come abbiamo detto, da sempre caratterizzano la storia e il successo di Smart, una strategia vincente che prosegue oggi anche con la nuova generazione, proposta sul mercato esclusivamente con motorizzazione elettrica, secondo la nuova strategia della Casa. La Fortwo EQ Parisblue sarà realizzata in soli 150 esemplari, la Suitegrey in appena 100 unità. Quest’ultima è anche cabrio, per assaporare il piacere della guida 100% elettrica ‘en plein air’. Le due nuove limited edition sono disponibili per i clienti interessati, i prezzi di listino partono da 30.695 euro per la Parisblue e 34.195 per la Suitgrey.