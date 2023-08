Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Le auto nuove e convenienti per gli italiani

Tante le nuove uscite sul mercato automobilistico italiano, ci sono differenti modelli tra i più ricercati e attesi dalla clientela. Parecchie saranno anche le nuove varianti ibride ed elettriche.

Nonostante la crisi del mercato auto, secondo gli esperti, non sia ancora definitivamente terminata e, anzi, per esserne fuori definitivamente bisognerà attendere il 2030, i numeri delle vendite stanno dimostrando risultati migliori rispetto agli anni scorsi. Certo è che siamo ancora lontani dal ritrovare l’equilibrio che c’era fino al 2019, in epoca pre-covid, ma l’andamento positivo ci fa ben sperare.

In questa selezione di auto, abbiamo scelto alcuni dei modelli in uscita nel 2023, che i clienti italiani potranno comprare dopo le vacanze estive e che, secondo noi, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e un equipaggiamento di serie (oltre che il nome, ormai una garanzia) di tutto rispetto.

L’auto che tutti stanno aspettando

Senza dubbio uno dei modelli più attesi entro la fine del 2023. Stiamo parlando della mitica Fiat 600, la rivisitazione di un modello che, per la Casa torinese, ha fatto la storia. Da citycar a SUV compatto, la nuova 600 riprende alcuni elementi della Nuova 500 elettrica, altro modello di successo per il brand sotto il Gruppo Stellantis.

Fiat l’ha presentata di recente, si tratta del modello che segna il ritorno, in chiave moderna ed elettrica, di una delle auto più iconiche del marchio italiano, conosciuto in tutto il mondo. La 600e, viene considerata la “sorella maggiore” della 500e, segna il ritorno di Fiat nel segmento B con uno stile giovane e cool. Esteticamente, le linee della sezione anteriore sono più nitide e decise, l’auto mostra un nuovo badge cromato all’anteriore e anche sulle fiancate. Inediti i fari a LED.

All’interno si respira la mitica Dolce Vita italiana, con il massimo comfort e delle novità do ultima generazione: basta dire che Fiat 600 è la prima auto con la funzione di cromoterapia. Ottima l’autonomia elettrica, al top per il segmento: arriva a oltre 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e supera i 600 chilometri nel ciclo urbano.

La Fiat 600 è già ordinabile, sia nella variante Nuova 600e che nella versione La Prima. Quanto costa? Il prezzo è di 35.950 euro, mentre la top di gamma 600e La Prima costa 40.950 euro.

Un altro modello iconico

Tra le altre icone di successo del mercato automobilistico, non poteva mancare lei: la Renault Clio, nel 2023 disponibile nella sua nuova variante E-Tech Hybrid. Non dimentichiamo infatti che l’ultimo modello di questa straordinaria vettura, tanto amata, ha visto alcune modifiche all’esterno e un’ampia proposta di varianti con motore termico.

In gamma infatti ci sono ancora i motori a benzina SCe da 65 cavalli e TCe da 90 CV di potenza, c’è la versione diesel dCi da 100 cavalli, e infine il TCe GPL da 100 cavalli. Ma la variante che ha fatto la differenza è senza dubbio la E-Tech Hybrid, che monta un motore a benzina 1.6 da 94 cavalli e due unità elettriche, da 34 kW e 18 kW. La potenza complessiva del nuovo modello ibrido di Renault Clio è di 145 cavalli. Il prezzo di listino parte da 22.250 euro per l’allestimento Evolution, ma a listino ci sono altri due allestimenti: Techno da 24.250 euro e Esprit Alpine da 26.550 euro.

Gli altri modelli del 2023

Tra le auto disponibili per gli italiani alla fine delle vacanze estive c’è anche la nuova Peugeot e-308. La Casa del Leone a settembre presenterà la nuova 3008, che però arriverà sul mercato nella primavera del 2024. Ma oggi sul mercato, per tutti i clienti interessati, c’è la nuova Peugeot e-308.

L’auto è disponibile in versione 100% elettrica e negli allestimenti Allure e GT. I prezzi di listino partono rispettivamente da 41.740 e 42.840 euro. Ma c’è una versione che arriverà dopo l’estate, per tutti coloro che la stanno aspettando: si tratta di un’altra variante elettrica della mitica 308, ma nell’allestimento SW. A meno di tre mesi dall’arrivo sul mercato dell’allestimento di lancio First Edition, Peugeot ha aperto ufficialmente gli ordini della sua e-308 nel mese di luglio appena concluso. Ricordiamo che, come le altre auto di cui abbiamo parlato sinora, anche la 308 è un’icona, e infatti da più di 15 anni è un punto di riferimento per i clienti del segmento C.

Un altro tra i modelli più attesi dopo la fine delle vacanze estive è Toyota CH-R. La nuova generazione è già stata presentata è la pre-vendita online è già iniziata. Come sappiamo, si tratta di una delle best seller della Casa nipponica.

Uno degli elementi che colpisce maggiormente i clienti affascinati da Toyota C-HR è senza dubbio il design: piacciono le linee tese e slanciate con elementi spigolosi, ma anche le curve avvolgenti. Toyota, per il suo SUV di nuova generazione, ha scelto le sue motorizzazioni più recenti. E quindi i clienti potranno beneficiare di una variante full hybrid di quinta generazione oppure di una ibrida plug-in, quindi ricaricabile. L’attenzione per l’abbattimento delle emissioni e per l’ambiente è un punto molto importante per la Casa giapponese, e si vede.

Le versioni full hybrid sono il 1.8 da 143 cavalli e il 2.0 da 198 CV, la variante plug-in invece sprigiona una potenza di 223 cavalli. A listino stavolta troviamo tre differenti allestimenti Trend, Lounge e GR Sport. Il brand aprirà gli ordini a ottobre, non sappiamo ancora il prezzo di listino ufficiale, ma è molto probabile che partirà da circa 35.000 euro.

Terminiamo la carrellata dei modelli da comprare in Italia dopo le vacanze, quelli che preferiamo, con Hyundai Kona. Il crossover compatto sarà presto proposto sul mercato anche nella versione 100% elettrica a zero emissioni, ma al momento i clienti possono scegliere tra:

la variante dotata del motore tre cilindri a benzina 1.0 da 120 cavalli;

della versione mild hybrid da 48 volt;

e infine del modello full hybdrid 1.6 litri da 141 cavalli.

I prezzi di listino partono da 28.500 euro per la versione a benzina, tutti i modelli sono già in consegnal’auto si presenta al pubblico con un design rinnovato e ancora più sportivo e aggressivo rispetto alla versione precedente. E non è tutto: per accontentare le esigenze di tutti, la nuova Kona è più ampia e spaziosa, nonostante la sua vocazione urbana: il SUV infatti continua a essere il modello perfetto anche per la guida urbana, nel traffico cittadini. Non le manca assolutamente nulla.