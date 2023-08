Le nuove auto cinesi pronte per l’Europa

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

BYD sbarca al Salone di Monaco: il colosso cinese presenterà all’IAA 2023 ben sei nuovi modelli elettrici e un nuovo premium brand pronti a sbarcare nel Vecchio Continente.

A poche settimane dall’apertura dei primi store italiani (a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze), BYD presenta al pubblico europeo 3 berline, 3 SUV e un minivan luxury firmato DENZA – marchio nato da una joint venture tra la BYD e il gruppo Mercedes-Benz nel maggio 2010 ma che oggi parla quasi esclusivamente cinese.

BYD al Salone di Monaco: 6 nuove auto (+1) per l’Europa

Tang, Han e Atto 3 le avevamo già intraviste alla fine dello scorso anno al Parc des Expositions della Ville Lumière, quando sono state presentate in anteprima al Salone di Parigi. Per Seal, Seal U, Dolphin e DENZA D9 è invece una prima volta: la line-up di BYD per le passerelle del Salone di Monaco è piuttosto nutrita, e punta a conquistare il pubblico europeo.

Si inizia da Atto 3, C-SUV espressamente pensato per i clienti del Vecchio Continente, per passare alla berlina sportiva Han e Tang, un SUV a 7 posti con trazione integrale variabile.

Tra gli stand dell’IAA 2023, che si svolgerà tra il 5 e il 10 settembre a Monaco, compariranno anche Seal, berlina del segmento D che ha già conquistato importanti riconoscimenti, Seal U, dove U sta per Utility, e Dolphin, berlina del segmento C.

Nel corso della kermesse tedesca sarà inoltre presentato al pubblico un nuovo premium brand, DENZA, che fa il suo ingresso sul mercato europeo con D9, un minivan di lusso che sembra piuttosto distante dai canoni estetici dell’automotive mitteleuropeo ma che in Cina è letteralmente andato a ruba, raccogliendo oltre 3.000 pre-ordini in mezz’ora dal lancio. Sono quindi in totale sette i nuovi modelli BYD pronti a sbarcare in Europa.

“BYD è fortemente impegnata nell’introduzione di auto ecologiche innovative e ad alta tecnologia sul mercato europeo”, ha commentato Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato di BYD Europa riportato dall’Ansa, “Ci impegniamo a offrire ampie possibilità di scelta nell’ambito della nostra gamma di prodotti, dotati delle nostre più aggiornate tecnologie rivoluzionarie, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori”.

BYD Atto 3, il SUV pensato per l’Europa

BYD Atto 3 è un SUV segmento C dedicato ai clienti europei: offre un’autonomia di 420 km in ciclo combinato WLTP, è equipaggiato con un motore da 150 kW ed è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. Atto 3 promette una ricarica veloce dal 30 all’80% in 29 minuti e ha ottenuto le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza.

Il C-SUV è costruito sulla nuova piattaforma elettrica BYD e-Platform 3.0, ed è dotato della BYD Blade Battery, l’ultima creazione del colosso cinese pioniere dell’elettrificazione, considerata una delle batterie per veicoli elettrici più sicure del mondo. Il SUV è disponibile in Italia già da qualche settimana, a un prezzo di listino che parte da 41.990 euro.

Han, la risposta cinese alla Model S

Han è il secondo modello BYD ad essere già disponibile in Italia: si tratta di un’elegante berlina di segmento E con due motori e trazione AWD che consentono un’autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e arriva a 521 km nel ciclo combinato.

La risposta cinese alla Tesla Model S è un’ammiraglia di lusso in grado di accelerare da 0 a 100 in 3,9 secondi, e che include tutto il meglio della tecnologia BYD: dalla Blade Battery al Vehicle-to-Load, fino ai semiconduttori in carburo di alluminio e silicio, un materiale di concezione aerospaziale. L’elegante berlina elettrica è disponibile presso i distributori BYD in Italia a partire da 69.990 euro.

Tang, il SUV del segmento E

Tang è un imponente SUV del segmento E, quello di Range Rover e Audi Q7 per intendersi. Il SUV a 7 posti, che ha già esordito in Norvegia e Germania a un prezzo poco superiore ai 70mila euro, monta due motori elettrici capaci di erogare 517 CV distribuiti su quattro ruote motrici.

Anche Tang, come le altre auto proposte da BYD per il mercato europeo, è dotata di batteria Blade, una soluzione al ferro-litio-fosfato che non impiega cobalto.

BYD Seal, la berlina ispirata all’Oceano

Tra le auto che si apprestano a sbarcare per la prima volta in Europa c’è Seal, berlina del segmento D che è stata insignita dell’IF Design Award, tra i più prestigiosi premi internazionali di design del prodotto insieme al Red Dot Design Award. Seal promette un’autonomia di 570 km nel ciclo combinato WLTP e sarà proposta in due versioni: Design, da 308 CV, ed Excellence, da 523 CV, a partire dall’autunno 2023.

Seal U, il SUV 100% elettrico del segmento D

La Seal verrà affiancata dalla Seal U, dove la U sta per “Utility”. In questo caso parliamo di un Suv 100% elettrico per il segmento D alimentato da una batteria Blade da 71,8 kW che offre un’autonomia massima di 500 km (nella versione Design).

Insieme alla berlina Seal e a Dolphin, Seal U inaugura il nuovo corso stilistico di BYD, Ocean X, un concept che deriva le linee eleganti e pulite dei veicoli elettrici dalle ispirazioni della vita oceanica – come si intuisce anche dai nomi delle vetture. La versione a ruote alte dell’elegante berlina Seal arriverà in Europa all’inizio del 2024.

BYD Dolphin, la compatta innovativa

Il design dell’hatchback Dolphin è apertamente ispirato alla “Ocean aesthetics” che guida il nuovo concept stilistico di BYD: linee nette e contorni sinuosi si uniscono alle soluzioni innovative sviluppate dal colosso delle batterie, che vanno dal design futuristico della consolle centrale sospesa fino all’utilizzo di pelle vegana per il rivestimento dei sedili.

La berlina compatta con 427 km di autonomia arriverà in Italia entro l’autunno: sarà disponibile anche in colorazioni originali, come rosa corallo e viola, a partire da circa 30mila euro.

DENZA D9: il minivan di lusso del nuovo brand

DENZA è il premium brand che BYD presenterà alla clientela europea all’IAA di Monaco. Il veicolo che introduce il marchio nel Vecchio Continente è D9, un minivan di lusso che ha già conquistato il mercato cinese, dove è disponibile in versione 100% elettrica e ibrida.

La grande monovolume 7 posti con doppia ricarica dovrebbe arrivare in Europa – a partire da alcuni mercati selezionati – nella versione elettrica a trazione integrale, ma il produttore non ha ancora fornito dettagli in merito. Per sapere qualcosa di più sul minivan luxury frutto della collaborazione tra BYD e Mercedes bisognerà aspettare il Salone di Monaco.