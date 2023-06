Volkswagen Touareg si rinnova: i prezzi in Italia

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Nuova Volkswagen Touareg è ordinabile in Italia con prezzi da 83.500 euro

La Casa annuncia l’apertura degli ordini della Nuova Volkswagen Touareg. L’aggiornamento di metà carriera del SUV, quindi, si prepara a fare il suo debutto sul mercato italiano potendo contare su di una gamma completa e articolata, con diverse opzioni a disposizione dei potenziali clienti interessanti al modello a ruote alte del brand tedesco presentato in anteprima mondiale poche settimane fa.

Ordini aperti per l’Italia

La gamma della Nuova Volkswagen Touareg per il mercato italiano propone quattro versioni con motore V6 da 3.0 litri. Ci sono due turbodiesel, uno da 231 CV e uno da 286 CV, e due varianti ibride plug-in, con motore benzina abbinato a un’unità elettrica e una potenza complessiva, rispettivamente, di 381 CV e 462 CV (quest’ultima è la motorizzazione adottata dalla Touareg R eHybrid). Tutte le versioni della nuova Touareg sono disponibili con un cambio automatico a 8 rapporti e con la trazione integrale permanente 4MOTION. Non c’è una variante a zero emissioni, nonostante le auto elettriche stiano trascinando le vendite di Volkswagen.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il restyling del SUV della Casa tedesca è facilmente riconoscibile dal nuovo design della parte frontale, con paraurti e calandra con fascia centrale illuminata ridisegnati, e dalla linea di coda. Su tutta la gamma per il mercato italiano, inoltre, ci sono i fari a LED HD Matrix IQ.Light, costituiti da 19.216 micro LED e tre moduli per lato. Al posteriore, invece, troviamo il logo Volkswagen illuminato e la fascia a LED continua per i gruppi ottici.

Novità anche per l’abitacolo che include, di serie, Innovision Cockpit con strumentazione Digital Cockpit da 12 pollici e risoluzione di 1.920 x 720 pixel e sistema di Infotainment Discover Pro Max con ampio touch screen da 15 pollici con risoluzione di 1920 x 1020 pixel. I due display sono realizzati sulla base del one-screen design e, quindi, sono disposti lungo un unico asse. Da notare anche il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La gamma comprende due allestimenti. I clienti italiani possono scegliere tra la versione Elegance, con il diesel da 231 CV oppure l’ibrido plug-in da 381 CV, e la R-Line, abbinabile ai due diesel. La dotazione di serie della versione “base” Elegance comprende i cerchi in lega dal design specifico, l’Air Care Climatronic a 4 zone, la telecamera multifunzione, il volante multifunzione rivestito in pelle, il sistema di navigazione Discover Pro Max, i sedili rivestiti in pelle con regolazione elettrica e il sistema Keyless Go.

Tutta la gamma della Volkswagen Touareg presentata un paio di settimane fa è ordinabile nelle concessionarie Volkswagen. Le prime consegne sono previste per il prossimo autunno.

I prezzi del nuovo SUV

La Nuova Volkswagen Touareg arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino che parte da 83.500 euro. Tale prezzo si riferisce alla versione base con il 3.0 V6 TDI da 231 CV e l’allestimento Elegance. La stessa motorizzazione ma con allestimento R-Line comporta un costo di 86.600 euro mentre per il TDI da 286 CV si parte da 90.800 euro. Per il momento, il SUV arriva sul mercato con un’unica variante eHybrid in abbinamento all’allestimento Elegance e con un prezzo di 86.800 euro. Altre versioni arriveranno successivamente.