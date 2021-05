La nuova Volkswagen Polo arriva in Italia: allestimenti e prezzi

editato in: da

Volkswagen presenta la nuova Polo: anteprima mondiale

La nuova Volkswagen Polo arriva sul mercato italiano: a poche settimane di distanza dal debutto in anteprima mondiale, iniziano gli ordini per l’aggiornamento della sesta generazione della compatta tedesca . Il restyling ha portato diverse novità, dal design esterno all’introduzione di nuovi elementi tecnologici.

La gamma della nuova Polo, uno dei modelli di punta all’interno del listino Volkswagen, è stata ridefinita con quattro diversi allestimenti: insieme alle versioni Polo e Life, il brand di Wolfsburg ha lanciato anche le due varianti di vertice denominate Style e R-Line.

Le diverse versioni possono contare su motori a benzina efficienti e brillanti da 80, 95 e 110 cavalli, anche con il cambio doppia frizione DSG. Dopo la presentazione del restyling della sesta generazione, Volkswagen ha mostrato anche le prime immagini in anteprima della Polo GTI, la versione più sportiva della compatta tedesca che rappresenta la variante premium del modello e verrà presentata ufficialmente nel mese di giugno del 2021.

Oltre a un design esterno evoluto e raffinato, l’aggiornamento della Polo offre tanti contenuti tecnologici mutuati dai segmenti superiori, consentendo di avere a bordo i livelli più avanzati di assistenza alla guida, connettività e digitalizzazione.

L’allestimento Polo ha una dotazione di serie molto completa, insieme a un motore benzina tre cilindri aspirato 1.0 EVO da 80 CV. L’allestimento Life, invece, può essere accoppiato al motore 1.0 TSI da 95 CV sia con cambio manuale sia con automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti, e aggiunge alla dotazione elementi come il Cruise Control, il volante multifunzione rivestito in pelle e i cerchi in lega Essex da 15 pollici.

Al vertice della gamma Polo di Volkswagen che ha da poco annunciato l’arrivo di Taigo, il nuovo CUV grintoso e sportivo, ci sono gli allestimenti Style e R-Line, entrambi disponibili con motori 1.0 TSI 95 e 110 CV. Gli equipaggiamenti aggiuntivi della R-Line comprendono, tra gli altri: il cruise control adattivo ACC, i cerchi in lega Valencia da 16 pollici, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra e i vetri posteriori oscurati.

L’arrivo della Nuova Polo nelle Concessionarie Volkswagen italiane è programmato per il mese di ottobre: il prezzo di listino della compatta tedesca parte da 18.350 euro.