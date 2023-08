Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Volkswagen Passat arriva oggi alla sua nona generazione, lanciata per la prima volta sul mercato esattamente 50 anni fa, diventata una delle vetture del marchio di maggior successo, conosciuta e apprezzata a livello globale.

Le unità vendute nel mondo in tutto sono oltre 34 milioni, si tratta infatti della Volkswagen più venduta di tutti i tempi, dopo la Golf e davanti al Maggiolino. In occasione della première mondiale alla IAA Mobility di Monaco – che si terrà dal 5 al 9 settembre 2023 – la Casa ha deciso di presentare al pubblico i dettagli di una Passat totalmente rinnovata.

Come sarà

La nuova Volkswagen Passat sarà proposta sul mercato a partire dal primo trimestre del 2024. Il design della nona generazione è pulito e potente, così lo definisce la Casa stessa. Riprende chiaramente le linee di Passat, sarà un’auto Volkswagen dal primo sguardo, ma sarà anche ovviamente nuova da ogni prospettiva.

La gamma prevede tre nuovi motori plug-in e ibridi leggeri e cinque varianti di motori turbo benzina e turbo diesel. La Passat sarà dotata di nuovi sedili ergoActive con massaggio, è totalmente nuovo il funzionamento intuitivo e sono state rinnovate anche le caratteristiche della matrice di infotainment modulare di quarta generazione (MIB4). A richiesta la nuova Passat può anche parcheggiare autonomamente e percorrere lunghe distanze in modalità di guida assistita.

La nuova piattaforma modulare MQB evo

L’ultimo stadio evolutivo della piattaforma modulare a matrice trasversale (MQB evo) costituisce la base high-tech della nona generazione di Passat. A bordo del nuovo modello bestseller vengono usati una serie di nuovi sistemi, ma i relativi costi di sviluppo sono suddivisi tra tutte le linee di prodotti MQB. Così Volkswagen democratizza le innovazioni e le rende disponibili a centinaia di migliaia di automobilisti in tutto il mondo.

I motori

Volkswagen propone in gamma delle nuove unità plug-in e ibride leggere. Per la nona generazione di Passat troviamo due motori ibridi plug-in completamente nuovi (eHybrid) con una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). In combinazione con una nuova batteria da 19,7 kWh garantiscono circa 100 chilometri di autonomia completamente elettrica, che rende la nuova Passat un veicolo elettrico per la vita di tutti i giorni.

La Passat sarà disponibile per la prima volta anche con motore Mild Hybrid da 48 V (eTSI da 110 kW/150 CV). Due motori turbo benzina (2.0 TSI) da 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV) e tre motori turbo diesel (2.0 TDI) da 90 kW (122 CV), 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV) completano la gamma di propulsori.

Gli interni

Volkswagen ha ridisegnato gli interni. L’ampio e chiaro panorama espositivo sorprende: elegante, funzionale e progressista. La base tecnica è il MIB4: l’ultima generazione della matrice modulare di infotainment consente un funzionamento intuitivo progettato sistematicamente per soddisfare le esigenze dei conducenti.

I sedili ergoActive Plus con funzione di massaggio dei punti di pressione a 10 camere offrono un elevato comfort di viaggio. Grazie a un passo più lungo e spazio in più per le gambe nella zona posteriore, un volume del bagagliaio fino a 1.920 litri e sistemi comfort derivati ​​dalla Touareg, la nuova Passat Variant è ideale anche come auto tuttofare per affari e tempo libero.

Per l’abitacolo sono usati inoltre materiali di alta qualità, che donano una piacevole sensazione al tatto e il massimo dell’usabilità di tutti gli elementi, elevato comfort di seduta e basso livello di rumore durante la guida. Con la nona generazione di Passat Volkswagen propone ancora una volta in gamma un veicolo di classe superiore.