Nuova Volkswagen Golf 8, svelata la prima immagine

editato in: da

Attraverso quattro immagini ufficiali e un video che ripercorre la storia della sua evoluzione stilistica, Volkswagen ha svelato la prima immagine della nuova Golf, l’ottava generazione della best seller che la Casa tedesca presenterà a Wolfsburg il prossimo 24 ottobre, prima del definitivo arrivo sul mercato previsto per il mese di dicembre.

L’ultima generazione della Golf, al pari dei modelli precedenti, sarà caratterizzata da un design altamente espressivo e presenterà novità dal punto di vista della digitalizzazione e della connettività. Volkswagen ha deciso di rinforzare e perfezionare tutti i punti di forza che hanno reso il modello uno dei più venduti al mondo da quarant’anni a questa parte. Oltre ad una nuova gamma di motori efficienti, il brand tedesco ha potenziato ulteriormente la tecnologia delle sospensioni, così da migliorare sempre più l’agilità della vettura.

La nuova Golf che verrà presentata in anteprima mondiale a Wolfsburg il prossimo 24 ottobre, sarà un trendsetter nel campo della digitalizzazione. L’abitacolo sarà orientato alla connettività e presenterà diverse funzioni di guida assistita, oltre alla possibilità di sfruttare numerosi servizi online. Rispetto alla generazione precedente, nella nuova Golf spicca l’andamento a onda della plancia che insieme ad un display, formerà uno schermo unico esteso davanti al guidatore e al passeggero, nelle versioni più complete ed accessoriate della vettura tedesca.

Dal punto di vista estetico, l’ottava generazione della Golf presenta un design che pur essendo dinamico, riesce a mantenere le caratteristiche inconfondibili del modello, rendendolo immediatamente riconoscibile da ogni punto di osservazione. Il look esterno non è stato stravolto rispetto alla versione precedente, ma viene aggiornato.

Sulla nuova Golf, giunta ormai alla sua ottava generazione, Volkswagen mantiene il caratteristico montante C inventato da Giorgetto Giugiaro per l’auto del 1974 e che ha contribuito al grande successo del modello per quattro decadi. La Casa tedesca continua sul percorso intrapreso sin dagli albori della Golf, migliorandola e rivisitandola da una generazione all’altra senza però rivoluzionare il concetto originario, prestando grande attenzione all’eleganza e al rapporto tra auto, guidatore e passeggeri. L’ottava generazione della Golf farà il suo debutto in anteprima mondiale a Wolfsburg, il 24 ottobre 2019, per poi essere lanciata sul mercato nel mese di dicembre.