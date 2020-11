Arriva la versione sportiva del crossover Toyota

editato in: da

Toyota presenta C-HR GR Sport, la nuova versione sportiva del crossover di successo: la vettura, dotata di tutti i nuovi sistemi di assistenza alla guida, è ispirata ai modelli sportivi GR della gamma nipponica, orientati verso alte prestazioni e caratterizzati dai colori delle livree Gazoo Racing.

La nuova versione GR Sport aggiunge uno stile esterno e interno ancora più deciso al look già aggressivo della C-HR, dotata adesso di nuove finiture ed esclusive versioni bicolori, con cerchi in lega e dettagli esterni Piano Black. Il modello farà suo ingresso sul mercato a partire dal mese di gennaio 2021 ed è stato annunciato da Toyota in seguito al debutto di Mirai, l’ammiraglia con fuel cell a idrogeno.

Il frontale della Toyota C-HR GR Sport comprende un logo del marchio su sfondo nero, una finitura Piano Black per la parte centrale del paraurti e una griglia cromata scura con un nuovo spoiler anteriore dallo stile ancora più aggressivo. I cerchi in lega sono a 19 pollici e il posteriore è caratterizzato da una rifinitura specifica sotto il paraurti e il logo GR Sport.

L’abitacolo è dotato di sedili rivestiti in pelle e Alcantara, arricchiti da cuciture rosse e grigie che si ispirano agli altri modelli GR della gamma Toyota. La corona del volante è in pelle foderata con cuciture a contrasto. Presente anche un pulsante di stop/start GR e un’animazione di avvio nello schermo del quadro strumenti davanti al guidatore. A completare le dotazioni GR Sport ci sono i vetri oscurati, i fari Full LED, il navigatore, gli specchietti retrovisori auto ripiegabili, un eccezionale sistema audio JBL e i sedili anteriori riscaldabili.

Il sistema di sospensione e la regolazione dello sterzo sono stati progettati appositamente per migliorare il comportamento dinamico della vettura, consentendole di mantenere i livelli di comfort di marcia del resto della gamma C-HR, tra i Suv usati che vengono acquistati di più dagli automobilisti italiani. Il modello è equipaggiato con pneumatici premium, i nuovi Continental Premium Contact 6 che aumentano i livelli di aderenza dell’assale anteriore e la rigidità in curva.

La nuova versione sportiva della C-HR che verrà lanciata sul mercato a partire da gennaio 2021, vanta l’ultima versione del Toyota Safety Sense, l’insieme di tecnologie di sicurezza attiva progettate per aiutare a prevenire o a mitigare le collisioni in una vasta gamma di situazioni di traffico.

Tra i sistemi di assistenza alla guida della C-HR GR Sport, una delle ultime novità Toyota dopo l’arrivo della nuova Yaris, troviamo: la sterzata d’emergenza collegata al riconoscimento diurno dei pedoni, il dispositivo di assistenza alle intersezioni stradali, il Lance Trace Assist che aiuta a mantenere il veicolo in carreggiata e centrato nella corsia e l’Intelligent Adaptive Cruise Control, che permette di adattare facilmente la velocità di crociera alla velocità indicata dai segnali stradali.