Nuova Toyota Yaris Cross: prezzi e promozioni

Toyota Yaris Cross: svelate due nuove versioni

In occasione dell’immissione sul mercato italiano di Toyota Yaris Cross prevista per il prossimo settembre, la casa automobilistica nipponica ha diramato il listino prezzi dei vari allestimenti. Il suv compatto sarà presente in cinque versioni: Active, Adventure, Lounge, Premiere e Trend. Tutti gli allestimenti, a eccezione di Active, saranno disponibili sia in trazione anteriore, sia con AWD-i, a cui va aggiunto un supplemento di 2.500 euro. La versione AWD-i ha incluso un motore elettrico tra le ruote posteriori e si può utilizzare anche in modalità off-road e neve.

Toyota Yaris Cross presenta la medesima motorizzazione ibrida della Yaris tradizionale: è composta da un motore a 3 cilindri 1.5 aspirato e abbinato a un motore elettrico, per 116 CV complessivi (potenza uguale anche per le versioni con trazione integrale).

La versione di base, Active, sarà disponibile a 25.540 euro e verrà dotata di cerchi in lega da 16“, fari fendinebbia a led, climatizzatore automatico, sensore pioggia e crepuscolare, sistema multimediale “Toyota Touch 3″ su uno schermo da 8”, radio DAB con possibilità di smartphone integration e retrocamera.

La variante Lounge, con un prezzo di listino da 29.300 euro, è l’ideale per chi ricerca una vettura confortevole: i cerchi in lega misurano 18″, gli specchietti sono ripiegabili elettricamente e il tetto è panoramico. Gli interni sono in pelle e tessuto con finitura Fashion Brown. La vettura, inoltre, dispone di sensori di parcheggio, supporto lombare lato guida e sistema di carica senza fili per cellulari.

Adventure ha un costo di 30.300 euro ed è la versione più sportiva del roster Yaris Cross. La vettura presenta cerchi in lega da 18″, vernice Bi-tone, clima automatico bizona, illuminazione interna, interni con finitura Dark Grey in pelle e tessuto, sedili abbattibili, sensori di parcheggio, sedili anteriori con riscaldamento e sistema di carica senza fili.

Infine Trend, che viene proposta al costo di 27.600 euro, propone cerchi in lega da 17″, fari full led, vernice metallizzata, strumentazione di bordo digitale su schermo da 7″, sistema multimediale da 9″ e 6 speaker, navigatore satellitare incluso e sistema di entrata senza l’utilizzo delle chiavi.