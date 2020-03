Nuova Toyota Yaris, aperte le prenotazioni in Italia

editato in: da

La Toyota Yaris si rinnova: ecco come sarà

È in arrivo in Italia la nuova Toyota Yaris, è disponibile il servizio di prenotazione on-line per tutti coloro che vogliono essere tra i primi proprietari della quarta generazione del modello iconico di Toyota in Italia.

I clienti possono accedere alla piattaforma online di Nuova Yaris e prenotare la propria vettura, che arriverà a partire dal mese di giugno 2020, la versione sportiva GR invece sarà in Italia a fine anno. I primi clienti di nuova Yaris verranno ricontattati dal concessionario ad aprile per scegliere allestimento e prezzo della loro nuova vettura.

Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha dichiarato: “Abbiamo da poco raggiunto i 15 milioni di veicoli elettrificati nel mondo di cui oltre 300.000 unità in Italia, un successo frutto di un percorso iniziato oltre 20 anni fa. I numeri ci dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta e oggi siamo pronti per lanciare sul mercato la nuova Yaris, il modello che ha fatto la storia di Toyota in Italia e che si presenta oggi con l’ibrido Toyota migliore di sempre più efficiente, più affidabile, più sicuro ed economicamente accessibile”.

Toyota lancia quindi la quarta generazione della sua best seller. Yaris esprime al meglio la nuova direzione intrapresa del marchio, con un linguaggio stilistico nuovo e audace. Questi saranno gli stilemi che il marchio ha intenzione di proporre anche nei prossimi anni. Per capire quanto è importante Yaris nel nostro mercato, basti pensare che i volumi di vendita dell’auto rappresentano quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia.

La quarta generazione di Yaris vanta un legame diretto con la prima generazione, la versione che ne ha determinato il successo. Sono state riprese le stesse linee del design originale, ovviamente oggi sono più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro” continua, senza sacrificare lo spazio in termini di comfort e abitabilità.

Toyota Yaris oggi mostra anche nuove tecnologie di ultima generazione, la vettura è da sempre sinonimo di avanguardia, in grado di stabilire nuovi standard per il segmento B sia in termini di innovazione che sicurezza; oggi più che mai è pronta a confrontarsi con le sue rivali e si pone come punto di riferimento per il mercato delle compatte.

La vettura monta un nuovo motore Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri, in grado di erogare 116 CV di potenza massima combinata grazie al sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione completamente riprogettato e nuove batterie al litio, l’auto è in grado di viaggiare fino a 130 km/h di velocità.

Tutte caratteristiche uniche, possibili grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B, realizzata per i nuovi modelli di dimensioni compatte, che permette alla nuova Yaris di fare un passo avanti in termini di maneggevolezza, piacere di guida e stile. L’auto si avvale del nuovo Toyota Safety Sense che si arricchisce del Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go, del Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA e introduce per la prima volta in Toyota la funzione di assistenza alle intersezioni stradali in grado di rilevare i pedoni e i veicoli che impegnano accidentalmente la traiettoria dell’auto agli incroci.

La nuova Yaris è anche la prima nel segmento delle compatte a introdurre un airbag centrale progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale, l’auto è prenotabile dal 5 marzo e arriverà sul mercato a giugno 2020.