Nuova Tipo City Sport, inedita versione dal design grintoso

Fiat Tipo Cross: prezzo, motori e allestimenti

In arrivo la nuovissima versione di una delle maggiori icone Fiat, la Tipo. Oggi si presenta nella variante City Sport dal design grintoso, un vero e proprio concentrato di dinamismo e tecnologia, con un look unico e più sportivo, oltre a sistemi di sicurezza e infotainment ai vertici del segmento e una gamma di motori performante oltre che ecologica.

Una vettura in grado di accontentare quelli che sono i gusti di un cliente giovane e dinamico, che cerca nella sua nuova auto una personalità spiccata, il carattere sportivo e l’innovazione tecnologica. Inoltre, la Nuova Tipo City Sport amplia la gamma della Nuova Tipo che lo scorso dicembre è stata completamente rinnovata sia in termini di motori, che per quanto concerne lo stile, le versioni e la tecnologia. La gamma oggi è declinata secondo una nuova struttura sviluppata intorno a tre mondi: Life, Sport e Cross, che già conosciamo.

I risultati di Fiat Tipo sul mercato italiano

Il percorso di rinnovamento continuo di Fiat Tipo procede, ed è proprio quello che ha portato il modello in pochi anni ad essere uno dei più apprezzati nel segmento, sia in Italia sia in Europa, arrivando a vendere più del 75% dei suoi volumi fuori dal mercato domestico. Nei primi mesi del 2021, in Italia, Fiat Tipo è la più venduta nel suo segmento. La versione Cross è la novità più entusiasmante della gamma 2021 e oggi ha già superato il 40% di mix di vendita, segno di apprezzamento da parte della clientela europea. Ora tocca alla nuova Tipo City Sport.

Personalità e design di Nuova Tipo City Sport

Questa nuova versione di Fiat Tipo si riconosce immediatamente grazie ad elementi estetici distintivi, quali il badge specifico Sport, che vediamo sotto lo specchietto anteriore, e l’esclusiva livrea Grigio Metropoli impreziosita dai cerchi in lega diamantati da 18” e dai numerosi dettagli in nero lucido, come l’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale, le calotte degli specchi retrovisori e le maniglie delle porte.

Non è tutto, anche la griglia frontale (completamente rinnovata) è un altro elemento in finitura nero lucido, e su di essa spicca l’inedito badge con lettering FIAT, uno statement importante e di forte rinnovamento. Non dimentichiamo infatti che la Tipo è la prima auto della Casa ad esporre il nuovo logo, dopo la Nuova 500. Nuova Tipo City Sport vanta un look moderno e offre di serie i nuovi fari con tecnologia full-led, sia all’anteriore sia al posteriore, che esaltano le linee dell’auto e ne aumentano la sicurezza attiva e passiva, grazie alla maggiore visibilità.

Sistemi di sicurezza e infotainment

Anche gli interni dell’auto hanno un gran carattere sportivo, il nero prevale e si sposa molto bene con la scelta del volante compatto e sagomato per una migliore ergonomia e anche per consentire la perfetta visibilità del nuovo cluster digitale TFT 7” di bordo, totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico.

Il nuovo sistema è più tecnologico e sofisticato e permette di avere sotto controllo lo stato dell’auto, la parte multimediale e il telefono. Inoltre, il cluster si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10.25’’. Capace di fornire al cliente una user experience semplice e confortevole, il sistema Uconnect 5 con Apple CarPlay e Android Auto wireless permette di usare le funzionalità di Apple CarPlay e Android Auto sulla radio touchscreen con personalizzazione dei profili e con la possibilità di memorizzare fino a 5 configurazioni. La Nuova Tipo City Sport offre un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione.

Fiat Tipo City Cross: la gamma di motori e il D-Fence pack by Mopar

La nuova Tipo è disponibile nelle varianti di carrozzeria 5 porte e Station Wagon e può essere equipaggiata con il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV o con il nuovo GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina.

L’auto è stata concepita dalla Casa torinese per essere sempre più rispettosa dell’ambiente; la gamma può essere equipaggiata, a richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar composto da tre dispositivi:

un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, in grado di bloccare il particolato e quasi la totalità degli allergeni e di ridurre del 98% la formazione di muffe e batteri;

un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri;

una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

Leasys, soluzioni di noleggio per Nuova Fiat Tipo City Sport

Con Leasys ogni cliente può viaggiare in totale libertà senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto con tutti i servizi inclusi, gestibili comodamente, anche da smartphone, grazie all’app UMOVE dedicata. Tipo City Sport è disponibile con Leasys Miles, l’innovativa soluzione di noleggio “pay per use”, o Noleggio Chiaro Light, la formula che permette di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell’auto a fine noleggio.

Leasys Miles è la formula di noleggio che risponde alle esigenze di chi utilizza la macchina con basse percorrenze annuali e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione dell’auto. Dura 48 mesi e il suo canone mensile è vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. E i primi 1.000 chilometri sono già inclusi nel canone. Si può anche arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative.

Noleggio Chiaro Light, invece, è la formula pensata per privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese che consente il noleggio a un canone competitivo con un set minimo di servizi: la copertura RCA, l’assistenza stradale e il servizio di infomobilità I-Care. Consente inoltre al cliente di avere un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. Noleggio Chiaro è disponibile anche nella formula tradizionale, per chi desidera un pacchetto all inclusive che comprende, in aggiunta, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, le coperture furto, incendio e riparazione danni.

Fiat Tipo City Sport, ordini aperti: i prezzi

Fiat apre gli ordini per la Nuova Tipo City Sport, si amplia la gamma della Nuova Tipo con questa variante dal look estremamente grintoso. Al lancio viene proposta ai clienti con un prezzo di listino che parte da 18.500 euro con finanziamento FCA Bank. Maggiori dettagli saranno poi forniti dalla Casa stessa.