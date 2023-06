Nuova supercar Tesla, aperte le prenotazioni in Italia: quanto costa

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Aperte le prenotazioni della nuova supercar elettrica di Tesla anche in Italia

È in arrivo la nuova supercar elettrica di Tesla, quella tanto annunciata dalla Casa di Elon Musk. E da oggi anche gli acquirenti italiani interessati possono finalmente prenotarla: basterà versare una caparra, il cui importo però supera la somma che l’italiano medio è disposto a spendere per comprare interamente un’auto.

Le prestazioni della nuova Tesla Roadster

Secondo quanto promesso da Tesla, la nuova creatura dovrebbe essere una delle auto più veloci al mondo, in grado di viaggiare oltre i 400 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi. Non abbiamo al momento informazioni ufficiali sulla potenza, e anche sul resto dobbiamo limitarci – per ora – esclusivamente ai dati scritti, la Tesla Roadster infatti è ancora un progetto, che prenderà vita nei prossimi mesi.

Sappiamo solo che la coppia potrebbe avvicinarsi ai 10.000 Nm, che l’auto sarà a trazione integrale. Le prestazioni potrebbero eguagliare quelle della Rimac Nevera, l’auto dei record di velocità.

La supercar di Elon Musk, che avrà un’autonomia elettrica pari a 1.000 chilometri, è stata presentata al pubblico per la prima volta ormai 6 anni fa, nel 2017, ma oggi è ancora in fase di sviluppo. Inizialmente la Casa di Palo Alto aveva dichiarato il 2020 come anno di produzione, data che poi è slittata al 2022, ma oggi ancora la Tesla Roadster non è pronta. Il CEO ha però promesso che il 2023 è l’anno buono per iniziare le consegne. Da oggi è nuovamente prenotabile anche in Italia.

Quanto costa

Come abbiamo detto, la sola caparra supera il prezzo di listino di molte vetture tra le più vendute nel nostro Paese. Basta pensare che, per prenotare la Tesla Roadster, serve versare una somma pari a 43.000 euro, che molto probabilmente avrà un prezzo di listino di oltre 200.000 euro, non di certo alla portata di tutti.

La bella notizia è che l’auto arriverà davvero, per tutti coloro che ormai la aspettano da anni. La data ufficiale del lancio infatti è cambiata parecchie volte, e le cause dei ritardi sono molteplici: sicuramente la pandemia di mezzo non ha facilitato le cose, ma nemmeno il bisogno di Tesla di concentrarsi sui modelli che garantiscono i più alti volumi di vendita.

Fonte: Ufficio Stampa

Intanto comunque, in questi anni, la progettazione e la messa a punto della nuova Tesla Roadster sono andate avanti, e oggi finalmente è possibile prenotarla.

Come prenotarla

Tutti coloro che sono interessati a comprare la Tesla Roadster possono iniziare a prenotarla pagando, per ora, 4.000 euro all’atto della prenotazione con carta di credito, a cui deve seguire un bonifico – da fare entro 10 giorni – di 39.000 euro, per un totale di 43.000 euro.

Sul sito stesso di Tesla è possibile leggere che le prenotazioni non sono definitive “fino all’avvenuto ricevimento del pagamento con bonifico bancario”. Chiaramente in seguito dovrà essere versato il saldo.

Solo prenotando, il cliente si assicura la possibilità di essere tra i primi clienti a ricevere la sua supercar elettrica. Nel momento in cui inizierà la fase di produzione della sportiva veloce e potente di Tesla, allora i clienti saranno contattati per configurare l’auto a seconda delle proprie esigenze e dei propri gusti. Una volta completato l’ordine, il cliente riceverà il contratto d’acquisto con tutti i dettagli del prezzo e dovrà versare la somma restante, altrimenti la prenotazione sarà annullata e il cliente potrà ottenere il rimborso.