Nuova supercar Alfa Romeo: siamo pronti

Il programma di rilancio di Alfa Romeo si prepara ad entrare nel vivo: nel corso dell’ultimo week end di agosto, a margine del Gran Premio di Formula 1 di Monza, infatti, la Casa italiana presenterà in anteprima la sua nuova supercar . Sul progetto, Alfa Romeo non ha rivelato ancora alcun dettaglio, ma le indiscrezioni sono diverse.

Una sportiva per ripartire

Dopo anni di promesse, la nuova era di Alfa Romeo è iniziata davvero. Lo scorso anno, infatti, la Casa italiana ha presentato il nuovo Alfa Romeo Tonale, subito apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, che ha assegnato al SUV un importante riconoscimento. Nel frattempo, il Biscione lavora anche al suo primo B-SUV, modello a cui sarà affidato il compito di generare volumi di vendita significativi in Europa.

Alfa Romeo non dimentica la sua anima sportiva: per sostenere al meglio il piano di rilancio del brand, infatti, non potrà mancare una vera supercar. Il prossimo 30 agosto, quindi, la Casa di Arese presenterà l'atteso progetto. La sede scelta è quella del Museo Storico Alfa Romeo, a pochi chilometri dal circuito di Monza dove si svolgerà il Gran Premio di Formula 1.

Come sarà la supercar

Per il momento, Alfa Romeo non ha divulgato alcun dettaglio sulla sua nuova supercar. Il progetto è stato anticipato, in più occasioni, dal numero uno del marchio, Jean Philippe Imparato, che, però, ha scelto di non svelare nulla sulla sportiva, contribuendo ad aumentare l'interesse sulla vettura destinata a diventare un importante riferimento futuro il Biscione.

Secondo le prime ipotesi, il nuovo modello potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 6C e potrebbe trarre ispirazione dall'iconica Tipo 33 Stradale del 1967. Alla base del progetto potrebbe esserci la stessa architettura della Maserati MC20, l'apprezzata sportiva del Tridente prodotta nello stabilimento di Modena dove, fino a qualche anno fa, Alfa Romeo realizzava la piccola sportiva 4C.

La supercar di Alfa Romeo dovrebbe presentare un'unica opzione per quanto riguarda il motore. La sportiva seguirà la tradizione della Casa italiana e potrà contare su di un motore V6. Le ipotesi sono due: la prima prevede l'utilizzo del 2.9 V6 Biturbo, già adottato da Giulia e Stelvio Quadrifoglio oltre che dalla Giulia GTA/GTAm.

La seconda opzione per la sportiva di Alfa Romeo è rappresentata dall'adozione del V6 Nettuno, il motore della Maserati MC20 che potrebbe essere proposto in una variante leggermente modificata (oltre che con un nuovo nome). A prescindere dal motore scelto, il V6 sarà in grado, molto probabilmente, di erogare oltre 600 CV.

Stando a quanto rivelato da Imparato, la nuova supercar non sarà un'auto solo da pista ma sarà adatta alla guida in strada e all'utilizzo quotidiano. Il nuovo modello di Alfa Romeo sarà disponibile in tiratura limitata, con una produzione ridotta a poche centinaia di unità all'anno. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione programmata per la nuova supercar della Casa italiana è già sold out.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, è stato ipotizzato un listino di partenza di circa 230.000 euro, molto più alto della Giulia GTA, commercializzata tra i 175.000 e i 180.000 euro, ed in linea con il listino della Maserati MC20. Tra poco più di un mese arriveranno tutte le risposte.