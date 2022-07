La nuova station wagon di grande successo

Fonte: Ufficio stampa Stellantis La nuova Opel Astra Sports Tourer 2022: una station wagon tecnologica e moderna.

La scommessa di Opel e di Stellantis si chiama Astra Sports Tourer, una station wagon con una ricca tradizione alle spalle che, in un mondo di SUV, si fa manifesto di concretezza e versatilità. D’altronde questi sono gli attributi che da undici generazioni riguardano le famigliari del costruttore, a partire dalla vecchia Kadett A, fino alle Astra degli anni ’90 e dei 2000. Una lunga storia di cui la più giovane Astra Sports Tourer si fa continuatrice, offrendo tanta tecnologia ma soprattutto dovizia di spazio e comfort.

Una storia lunga undici generazioni

Con circa 5,8 milioni di station wagon vendute, fra le vecchie Kadett e le più recenti Astra, la nuova generazione Opel Astra Sports Tourer presentata a fine 2021, segna l’inizio di una nuova epoca, forte della “tradizione station wagon” che le sta dietro. Basti pensare che tutto cominciava quasi sessant’anni fa, quando nel 1963 Opel presentava la sua prima wagon Kadett A Caravan. Da quel momento in poi nella gamma di Kadett prima e di Astra poi, non mancò mai una famigliare lunga, come modello per viaggiare con spazio in abbondanza e la praticità che caratterizza tale segmento.

Dalla prima Opel Kadett A, nel 1965 si passava poi alla Kadett B Caravan, una versione che per la Casa di Rüsselsheim significò fama in tutto il mondo considerando che le esportazioni raggiunsero 120 Paesi. Il capitolo Kadett si chiuse poi nel 1991, dopo Kadett C, Kadett D e Kadett E. Quello stesso anno Opel presentò Astra F Caravan, un modello che segnò uno storico successo; fu la Opel più venduta di tutti i tempi. Le seguì l’Astra G Caravan che aprì le porte al nuovo millennio, con la Opel Astra H Caravan e la Astra J Sports Tourer a definire pian piano una station wagon sempre più moderna e concreta. Si arrivò così alla Opel Astra K Sports Tourer, nata nel 2016 e madre del modello più recente di quest’anno, una Sports Tourer che, continuando la tradizione dei predecessori apre la strada alla nuova generazione, sempre più tecnologica e smart.

Fino ad arrivare alla nuova Opel Astra Sports Tourer

Sulla scia di quest’ultima nasce la nuova Opel Astra Sports Tourer, la prima station wagon a vantare il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. Già da lì si nota la particolare attenzione che la Casa di Rüsselsheim ha rivolto verso la tecnologia, ma ce ne si accorge ancora meglio all’interno, dove oltre al sistema di purificazione Intelli-Air, il Pure Panel digitale si prende tutta la scena. Le novità stilistiche sono davvero tante, è un’auto tutta nuova, il risultato concreto delle nuove linee estetiche di Opel.

Fonte: Ufficio stampa Stellantis

Ma la nuova Opel Astra Sports Tourer è anche la prima ad arrivare in versione elettrificata. Oltre alla variante plug-in hybrid disponibile fin dal debutto, il prossimo anno sarà disponibile anche come elettrica a batteria, versioni che si aggiungono comunque alle opzioni con motori a benzina e diesel (qui il listino completo). Dunque, un’auto moderna, tecnologica e al passo coi tempi sì, ma che coniuga “il nuovo” con una tradizione di successo durata quasi 60 anni e undici generazioni.