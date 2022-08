La nuova sportiva estrema per le massime prestazioni

Fonte: ufficio stampa La nuova supercar tedesca presenta soluzioni aerodinamiche innovative e un sistema di raffreddamento mutuato dal motorsport

Sulle intenzioni del produttore tedesco ci sono ben pochi dubbi. Basta dare un’occhiata, anche la più veloce, alla nuova Porsche 911 GT3 RS (attesa per il lancio nel 2023): inequivocabilmente pensata per le massime prestazioni. Sia per chi vuole utilizzarla nella quotidianità, su strade e autostrade aperte al pubblico, sia per chi vuole togliersi qualche soddisfazione in pista.

La nuova supercar stradale della Casa di Stoccarda non fa nulla, infatti, per nascondere il proprio DNA sportivo. A partire dal potente motore aspirato, capace di sviluppare quasi 600 cavalli di potenza, e fino ad arrivare alle innovative soluzioni adottate per il sistema di raffreddamento, mutuato direttamente dalla Porsche 911 RSR vincitrice sul circuito di Le Mans. Un’auto pensata e creata senza scendere a compromessi, insomma, e che saprà regalare diverse soddisfazioni a chi si siederà dietro il volante.

Un radiatore da corsa

Il segreto che si nasconde dietro l’incremento di prestazioni rispetto alla precedente generazione di Porsche GT3 RS sta tutta nell’innovativo radiatore ispirato al motorsport. Come accennato, infatti, il sistema di raffreddamento montato dalla stradale sportiva della Casa di Stoccarda è ispirato a quello montato dalla 911 RSR vincitrice a Le Mans.

Nella Porsche GT3 RS 2023, infatti, troviamo un unico radiatore montato in posizione obliqua nella parte frontale del veicolo. Questa nuova configurazione (nelle versioni precedenti il radiatore era composto da tre moduli) consente di occupare lo spazio lasciato libero sui lati per integrare elementi aerodinamici attivi e migliorare così la penetrazione nell’aria della supercar teutonica.

La nuova 911 GT3 riesce così a sviluppare una deportanza doppia rispetto alla generazione precedente, garantendo maggior aderenza al suolo a velocità elevate. Gli accorgimenti adottati permettono anche di ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare le performance sui rettilinei.

Porsche 911 GT 3 RS, motore “vecchio” e nuova potenza

Sotto il cofano trova spazio il potente motore boxer da 4,0 litri, ulteriormente ottimizzato rispetto al passato. Grazie agli accorgimenti dei tecnici di Stoccarda, il propulsore sviluppa 525 cavalli di potenza e spinge la Porsche GT3 RS fino a 296 chilometri orari di velocità massima (accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi). Il cambio a sette rapporti è invece progettato e realizzato per resistere a carichi di lavoro estremi, come potrebbe accadere in pista.

Interni ed esterni “potenziati” con il pacchetto Weissach

Nella versione di serie – denominata Clubsport – la nuova GT sportiva si presenta nel tipico stile RS: pelle nera, tessuti Racetex e finiture in trama di carbonio. Volendo, però, è possibile arricchire la dotazione di serie grazie al pacchetto Weissach, con cofano anteriore, tetto, parti dell’alettone posteriore e calotta superiore degli specchietti retrovisori esterni caratterizzati da una finitura in trama di carbonio. Da non dimenticare, poi, le levette del cambio PDK con tecnologia a magneti, che rendono i cambi di marcia ancora più dinamici.

Porsche 911 GT3 RS 2023, disponibilità e prezzi

Stando a quanto dichiarato dalla casa di Stoccarda, la Porsche 911 GT3 RS sarà disponibile sul mercato a partire dalla primavera del 2023, ma può essere già ordinata presso i concessionari della rete Porsche.

Come è facile immaginare, la supercar tedesca non è esattamente alla portata di tutti: il prezzo di listino è di 239.435 euro ai quali aggiungere poi costi di eventuali optional a richiesta. Come già detto, ad esempio, è possibile aumentare la dotazione di serie scegliendo il pacchetto Weissach per gli interni e per gli esterni, ma con un deciso sovrapprezzo.