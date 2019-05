Skoda Superb, svelati i nuovi dettagli tecnici ed estetici

editato in: da

Skoda svela i nuovi dettagli di Superb, l’ammiraglia che verrà debutterà ai prossimi Mondiali di Hockey su ghiaccio.

Arriva la nuova Skoda Superb: il primo bozzetto è stato presentato dalla Casa di Mlada Boleslav e rivela già i dettagli tecnici ed estetici della rinnovata ammiraglia a poche settimane dal suo debutto ufficiale. La nuova Skoda Superb 2019 sfoggia un frontale rivisto, in cui spicca la nuova forma dei gruppi ottici e dei fendinebbia, insieme ad una calandra aggiornata rispetto alle versioni precedenti. Inedito il posteriore della vettura che mette in evidenza il lettering Skoda in sostituzione della tradizionale freccia alata del logo, una caratteristica già vista sui nuovi modelli di Scala e Kamiq.

L’obiettivo di Skoda, con la nuova versione di Superb, è quello di portare su strada tutte le innovazioni più recenti in fatto di design, abbinandole ad una tecnologia di ultima generazione e tutte le funzionalità possibili. Gli ingegneri e i designer di Mlada Boleslav, lavorando duramente, hanno rinnovato l’ammiraglia, rivedendo il modello che nonostante le novità, continua a rappresentare il top della gamma Skoda, esprimendo a pieno ma filosofia dell’azienda, sia in termini di qualità che di dotazioni di categoria superiore. Inoltre, è stata ampliata ulteriormente la quantità di spazio a disposizione degli occupanti.

Skoda lancia una nuova sfida con Superb, dopo il grande successo riscosso dalla terza generazione. Lanciata nel 2015, l’ammiraglia del brand è stato uno dei modelli di maggior successo in tutta Europa, arrivando a tagliare un traguardo importante, quello delle 500 mila unità prodotte. Di queste, poco più di 358 mila sono uscite dallo stabilimento di Kvasiny in Repubblica Ceca, mentre le rimanenti sono state prodotte in India, Cina, Kazakistan e Ucraina. Una storia leggendaria che ha inizio nel 1938, quando venne realizzata la prima Superb. Nel corso degli anni, è diventata un modello capace di ottenere successo sui mercati internazionali sia tra i clienti privati che tra le flotte aziendali.

Skoda presenterà la nuova versione della Superb in occasione del Campionato del Mondo di Hockey su ghiaccio, del quale il brand boemo è sponsor principale e auto ufficiale sin dal 1993. La manifestazione si svolgerà a Bratislava, in Slovacchia e nel corso della presentazione, verrà celebrata anche la più lunga partnership tra una Casa automobilistica ed un campionato mondiale.