La nuova Skoda Scala: compatta ed elegante

La nuova Skoda Scala è pronta per entrare nel mercato automobilistico, la Casa ha definito l’intera gamma per il mercato italiano.

I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie della Penisola proprio a partire dal prossimo mese di maggio, vedremo la nuova Scala come non l’abbiamo mai vista prima d’ora, un modello inedito realizzato utilizzando la piattaforma Mqb e creato dal marchio boemo proprio per andare a competere con le varie berline del segmento C e anche per sostituire la Rapid.

Ci sarà una novità molto importante che tutti i conducenti della nuova Skoda Scala potranno sfruttare, si tratta dell’innovativo sistema di Infotainment di terza generazione che non abbiamo mai visto finora su nessun’altra auto. Lo stesso è dotato di una eSim propria che quindi permette ai clienti di utilizzare la tecnologia senza dover utilizzare per forza una Sim dedicata o il proprio smartphone. Con Smartlink+ dotato anche di wireless sarà possibile connettere i dispositivi mobili presenti sull’auto.

Sistemi di sicurezza attiva sempre in primo piano anche per la Casa Skoda, di serie infatti sulla nuova Scala sarà presente, anche sulla versione base, la frenata automatica con riconoscimenti dei pedoni, insieme al rilevamento della stanchezza del conducente, al mantenimento attivo della corsia di marcia e al radar adattivo Acc. Gli allestimenti disponibili per la nuova vetture saranno Ambition, Sport e Style e, per quanto riguarda la motorizzazione, ci saranno il TSI e il TDI con potenze da 95 a 150 Cv. A fine anno verrà proposta anche una versione a metano da 90 Cv con cambio manuale a sei rapporti.

Nel momento del lancio i propulsori tra cui si potrà scegliere sono il benzina 1.0 TSI 115 Cv con cambio manuale a sei rapporti o 1.5 TSI con una potenza di 150 Cv, oltre al diesel da 115 Cv. Nei mesi estivi vedremo anche l’inserimento di un altro motore a benzina 1.0 in grado di erogare 95 Cv di potenza e abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. Per quanto riguarda i prezzi, il listino della nuova Skoda Scala parte da 19.960 euro per l’entry level Ambition con motore 1.0 benzina TSI da 95 Cv di potenza, per arrivare a 27.760 euro del top di gamma Style 1.6 diesel TDI da 115 Cv.