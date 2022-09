Una nuova serie speciale per il Defender

Fonte: Ufficio stampa Land Rover Il Land Rover Defender 75th Limited Edition celebra la storia del marchio con una versione speciale ed esclusiva.

Una versione speciale per celebrare un momento storico speciale, il 1948, anno in cui il più noto dei fuoristrada inglesi veniva presentato per la prima volta al Salone di Amsterdam. Questi ultimi 75 anni di successi rappresentano ora per Land Rover lo stimolo e al tempo stesso l’occasione per festeggiare e presentare un nuovo modello esclusivo del Defender, in veste 75th Limited Edition, disponibile nelle versioni 90 e 110.

Land Rover festeggia con il nuovo Defender 75th Limited Edition

“Fin dal lancio della nuova Defender, i clienti di tutto il mondo se ne sono innamorati e la domanda rimane estremamente sostenuta. Questa nuova edizione limitata cattura lo spirito degli ultimi 75 anni, con i suoi colori e dettagli e lo fonde con nuove tecnologie innovative, come la propulsione elettrica ibrida, il Terrain Response configurabile, gli aggiornamenti software over the air e capacità all-terrain senza rivali”.

A parlare è il Lifecycle Chief Engineer della Defender Stuart Frith che, in occasione della presentazione, ha introdotto così il nuovo Land Rover Defender 75th Limited Edition. Non è ormai più un mistero che si tratti di un’auto esclusiva, la quale vuole celebrare la propria storia con una serie di particolarità uniche che riguardano vari aspetti della vettura. D’altronde, parliamo di un’edizione limitata che, invece di sfoggiare prestazioni eccezionali come la Defender di Manhard, mira a celebrare con gusto una pietra miliare di Land Rover. Ed è proprio questa la ricetta giusta per onorare il suo lignaggio.

Land Rover Defender 75th Limited Edition: le particolarità e i prezzi

Grasmere Green è la colorazione, una tonalità riservata esclusivamente a questa limited edition, esclusiva come sono esclusivi anche i cerchi in lega da 20” in tinta con borchie centrali abbinate. La ciliegina sulla torta? La grafica 75 Years che, assieme ai paraurti Ceres Silver, le conferisce un tocco premium che non lascia certo indifferenti. Anche gli interni del Land Rover Defender 75th Limited Edition richiamano la particolare colorazione, dove spiccano i sedili rivestiti in Resist Ebony, la console centrale realizzata in Robustec (un materiale particolarmente resistente) oltre alla tanta tecnologia.

Fonte: Ufficio stampa Land Rover

A tal proposito, visto che l’allestimento su cui si basa è l’HSE, non dovrebbe sorprendere ritrovare a bordo il sistema di infotainment Pivi Pro da 11,4”, l’Head-Up Display, la 3D Surround Camera e l’impianto Meridian Sound System, fra le altre cose. Il tetto ripiegabile in tessuto, come anche il volante riscaldabile, il climatizzatore a tre zone e i sedili a memoria elettrica, anch’essi riscaldabili, sono di serie su tutti i modelli 75th Limited Edition, sia nelle versioni 90 che 110. Mentre esclusivi di quest’ultima sono i propulsori PHEV P400e e il MHEV P400 Ingenium; il diesel D300 è disponibile invece su entrambe, dotato comunque della tecnologia ibrida MHEV.

Il nuovo Land Rover Defender 75th Limited Edition è stato presentato il 14 settembre 2022 con prezzi a partire da 114.303 euro (qui per il listino completo di Land Rover). Chi fosse interessato lo può ordinare rivolgendosi direttamente alla rete di concessionari ufficiali Land Rover.