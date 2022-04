La nuova serie limitata del bolide tedesco

Si chiama Porsche 911 Sport Classic il gioiellino da collezione che la Casa di Stoccarda ha presentato nei giorni scorsi come frutto della strategia Heritage Design. Si tratta di un’auto che riprende gli stilemi del passato, un ritorno che guarda al futuro per una vettura limitata in 1.250 esemplari, la più potente con cambio manuale, ordinabile da subito con consegne già dall’estate.

Le particolarità di Porsche 911 Sport Classic

Come qualsiasi modello celebrativo che si rispetti, anche questa nuova Porsche 911 Sport Classic non manca di sfoderare diversi richiami alle icone Porsche del passato. E d’altronde la particolarità dei modelli (quattro) in edizione limitata della serie Porsche Exclusive Manufaktur nell’ambito della strategia Heritage Design, è proprio questa, come spiega Alexander Fabig, Vice President Individualization & Classic: “I modelli Heritage Design rappresentano la parte più emozionale della strategia di prodotto Porsche. Questo approccio esclusivo prevede una collaborazione tra il reparto di design Porsche Stile e Porsche Exclusive Manufaktur per reinterpretare modelli ed equipaggiamenti iconici della 911 dagli anni ’50 agli anni ’80 e riproporre le caratteristiche stilistiche di quei decenni”.

In questo caso, difatti, la Porsche 911 Sport Classic si ispira alla 911 originale prodotta dal 1964 al 1973, e alla 911 Carrera RS 2.7 del 1972 (fra le auto diventate leggenda), da cui riprende lo spoiler posteriore fisso “a becco d’anatra”. Dalla prima Porsche 356 recupera invece la particolare verniciatura in tinta Fashion Grey, tinta a cui possono essere tuttavia preferite anche altre colorazioni: nero, grigio agata metallizzato e blu genziana metallizzato, con la firma delle strisce doppie a sottolineare il piglio sportivo dell’auto.

Cambio manuale e 550 CV sotto il cofano

Al di là della carrozzeria larga, del tetto a doppia bombatura che ne esalta il carattere, del motivo in tessuto Pepita che si fa notare sui pannelli delle portiere e sulla fascia centrale dei sedili, la Porsche 911 Sport Classic ne ha di particolarità meccaniche per veri appassionati. Per prima cosa il sistema di propulsione: un motore flat-six biturbo da 3,7 litri che è in grado di erogare ben 405 kW (550 CV) con trazione posteriore. Il cambio? Come anticipato è un manuale a sette rapporti dotato di una funzione auto-blip che serve a compensare le differenze di velocità del motore fra i diversi rapporti. Per inciso, la Porsche 911 Sport Classic è di fatto la manuale più potente disponibile sul mercato ad oggi.

Completano il quadro di un’auto ricercata quanto esclusiva l’impianto di scarico sportivo, concepito appositamente per questo modello, che promette un sound coinvolgente ed emozionante, e un sistema di sospensioni ispirato ai modelli 911 Turbo e 911 GTS. Si tratta in particolare del sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) con regolazione elettronica degli ammortizzatori, sistema che garantisce brevissimi tempi di risposta alle variazioni dinamiche e un’egregia tenuta di strada, merito anche dell’assetto sportivo che permette di abbassare la vettura di 10 centimetri. Questa nuova Porsche 911 Sport Classic, come anticipato, è disponibile in edizione limitata Porsche Exclusive Manufaktur in 1.250 esemplari (qui il listino completo Porsche). In Italia è ordinabile già da ora con prezzi a partire da 285.853 euro e consegne presso i Centri Porsche europei a partire dal prossimo mese di luglio.