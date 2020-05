La nuova SEAT Leon è ordinabile in Italia: ecco il prezzo

editato in: da

Le immagini della nuova generazione di SEAT Leon

SEAT presenta la sua auto più tecnologica della storia, la rete commerciale del marchio ha finalmente riaperto e in concomitanza dell’inizio della Fase 2 arriva la nuova SEAT Leon, dalle inedite caratteristiche di efficienza, grazie ai nuovi motori ibridi, connettività, sportività e sicurezza, che la rendono una delle soluzioni più complete e interessanti sul mercato.

La base dei clienti di Leon è la più giovane tra le concorrenti, su quest’auto infatti equipaggiamenti come le tecnologie per la connettività e i sistemi di assistenza alla guida sono l’elemento perfetto per confermare SEAT Leon come uno tra i modelli di riferimento nel segmento. SEAT Italia ha studiato un’offerta di lancio molto interessante, offrendo la possibilità di avere tutto ciò che i clienti cercano senza scendere a compromessi. Un’offerta commerciale destinata al mercato italiano che sarà la chiave per un lancio di successo.

La versione hatchback in allestimento Style e con motore 1.0 TSI 90 CV offre di serie equipaggiamenti all’insegna di comfort, sicurezza e connettività, tra cui SEAT Virtual cockpit, cerchi in lega Urban da 16”, fari anteriori e posteriori Eco LED, climatizzatore automatico, Cruise Control, Kessy Go, SEAT Connect, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane Assist, Sistema di rilevamento stanchezza, Sistema E-Cal e garanzia estesa a 4 anni o 40.000 km.

Il prezzo di lancio della nuova SEAT Leon hatchback è di 19.500 euro, il cliente può scegliere l’auto anche nella medesima versione di propulsore e allestimento a un prezzo di 179 euro al mese, grazie a una struttura di offerte a rate chiara e lineare.

Per accedere alle versioni superiori del propulsore di ingresso di ciascun allestimento, la differenza di prezzo nella rata mensile ammonta a soli 10 euro da una versione all’altra. Così, la SEAT Leon hatchback Business 1.0 TSI 90 CV è offerta a un prezzo di 189 euro al mese, la versione top di gamma FR e la Xcellence sono disponibili a soli 199 euro al mese.

La nuova SEAT Leon vanta una gamma di motori tra le più complete del segmento. La quarta generazione dell’auto di successo introduce l’innovativo mild-hybrid, il primo ibrido della storia del brand. E proprio per chi predilige una motorizzazione ecosostenibile, SEAT Italia ha studiato una formula ad hoc. La versione hatchback 1.5 eTSI 150 CV DSG viene proposta ad un prezzo di lancio di 219 euro al mese per l’allestimento sportivo FR, con motore efficiente e equipaggiamento sportivo top di gamma.

E non è ancora tutto, in questa delicata fase di ripartenza economica SEAT ha deciso di sostenere con azioni concrete e mirate sia i privati che le imprese, nella scelta della loro prossima vettura. Per i clienti privati e P.IVA che scelgono la soluzione di noleggio a lungo termine di una nuova SEAT Leon, le prime tre rate sono in omaggio, comprensive di tutti i servizi per la gestione della vettura.