Nuova SEAT Ateca: come si rinnova il suv di successo

Nuova SEAT Ateca: si rinnova il Suv compatto di successo

SEAT lancia la nuova Ateca 2020, il modello di successo viene rinnovato nel suo stile. Il restyling prende come basi le caratteristiche distintive del suv compatto, a cui si aggiungono un look nuovo e emozionante all’interno e all’esterno, una connettività completa, un livello più alto di sicurezza e comfort e una maggiore efficienza.

La SEAT Ateca, nel momento in cui è stata lanciata sul mercato per la prima volta, ha aperto nuovi orizzonti sul mercato dei suv compatti. Il modello infatti è un caratteristico suv di quelli considerati perfetti per l’utilizzo quotidiano e gli spostamenti urbani. È un’auto spaziosa, pratica e versatile, con uno stile unico nel suo genere. Anche la nuova versione può vantare il carattere grintoso, il design accattivante e la personalità dinamica della precedente che conosciamo benissimo e abbiamo amato.

Le parole di Carsten Isensee, Presidente di SEAT e Vicepresidente Finanza e IT: “Oltre 300.000 esemplari venduti dal suo lancio nel 2016 rendono Ateca una delle vetture più di successo del marchio. La nuova SEAT Ateca 2020 è un’evoluzione del modello originale che punta a proseguirne la storia costellata di successi, rafforzando la sua posizione in uno dei segmenti di mercato più importanti”.

La nuova SEAT Ateca 2020, la prima immagine l’avevamo vista alcuni giorni fa, è stata progettata e sviluppata a Barcellona ed è prodotta a Kvasiny, in Repubblica Ceca. Darà ulteriore slancio alla gamma dei suv del marchio spagnolo, un segmento fondamentale per il costante successo della Casa, poiché dal suo lancio nel 2016, sono state vendute oltre 300.000 SEAT Ateca. Un risultato davvero grandioso per il suv compatto del brand, che fa parte di una gamma di veicoli unici.

La SEAT Ateca 2020 introduce un’evoluzione nel linguaggio del design, presentando carrozzeria e aspetto esterno più emozionante e gli interni rivisitati. L’auto è completamente connessa e integra la connettività sia in-car, grazie a funzioni e servizi online, sia out-car, con SEAT CONNECT. Il suv di successo è equipaggiato oggi con sistemi di assistenza alla guida e comfort avanzati, che accrescono la sicurezza a bordo. Il nuovo allestimento XPERIENCE regala all’auto maggiore robustezza e un carattere più adatto all’off-road. La nuova gamma di motori avanzati disponibile per la nuova SEAT Ateca comprende varianti a benzina (TSI) e Diesel (TDI), tutti contribuiscono a ridurre le emissioni, mantenendo inalterata la dinamica di marcia.