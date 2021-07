La nuova rivoluzionaria hypercar Peugeot per Le Mans

editato in: da

All’interno della strategia Neo-Performance di Peugeot, che punta a prestazioni che rispettino l’ambiente, la 9X8 è un’hypercar ibrida a trazione integrale. La nuova sportiva da pista nasce dallo sforzo di Peugeot e Peugeot Sport e inaugura un’era rinnovata del marchio francese.

La 9X8 è caratterizzata da linee fluide, l’assenza dell’alettone posteriore e una forte personalità, che la identificano come una vera Peugeot. Dopo i successi a Le Mans delle Peugeot 905 e 908, ora la 9X8 prenderà il loro posto continuando la serie di vittorie della Casa del Leone. Nata sotto il segno di un nuovo tipo di prestazioni, la 9X8 unisce know-how ed efficienza tecnologica alla massima sportività, aspetti trasferibili alle vetture stradali.

La cooperazione tra Design e Ingegneria Peugeot e Peugeot Sport è stata produttiva: le soluzioni di stile e aerodinamica sono inedite e riflettono un percorso del tutto nuovo. Il Direttore Tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie insieme a Matthias Hossann, Direttore del Design Peugeot hanno collaborato per creare un look unico sotto il segno della massima resa aerodinamica.

I gruppi ottici anteriori e posteriori presentano i tre artigli luminosi che distinguono Peugeot. Il nuovo logo inaugurato a febbraio è retroilluminato sul fianco e sul frontale. La vernice Grigio Selenio contrasta magnificamente con il verde-giallo acido dei dettagli sia esterni che interni. Infine l’abitacolo è rivolto in avanti per riprendere l’idea di un balzo felino.

I cerchi evidenziano le linee delle fiancate, le prese d’aria sui parafanghi mostrano gli pneumatici e i retrovisori integrati rendono l’idea di un flusso di aria che scorre senza ostacoli. Altra soluzione innovativa è l’assenza dell’alettone posteriore per avere meno peso e linee pure. Tutte queste soluzioni contraddistinguono le forme sinuose, l’eleganza e la dinamicità Peugeot. Il gruppo motorpropulsore ibrido è composto da un 2,6 V6 biturbo da 680 CV che sarà montato al posteriore della 9X8. In posizione anteriore sarà presente il motore elettrico, capace di erogare 272 CV con cambio sequenziale a 7 rapporti.

Tra futuro e tradizione, il nome della 9X8 evoca il passato del Marchio insieme ad una nuova visione. Il 9 indica le vetture più iconiche da competizione, come le Peugeot Endurance 905 degli anni ’90 e la 908 del 2007-2011. La X fa riferimento alla trazione integrale unita alla formula ibrida: in questo modo il Marchio evidenza come le competizioni si estendano ad una più ampia strategia di elettrificazione Peugeot.

Infine, il numero 8 ricorda le vetture contemporanee, come le berline 208 e 508, la compatta 2008, la 3008 (il SUV leader del mercato), continuando per la 5008 e la 508, il primo modello con il nuovo logo Peugeot Sport Engineered.