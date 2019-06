Ecco la nuova Renault Zoe, ancora più autonoma

editato in: da

Assistiamo al lancio della terza generazione di Renault Zoe, la vettura garantisce alte performance e maggiore autonomia.

Novità anche nel design, che presenta linee più decise e quindi più carattere alla macchina, nuovi anche gli equipaggiamenti high-tech che aumentano il comfort a bordo e il piacere alla guida per una vettura 100% elettrica ottima per tutti. Renault Zoe è l’auto elettrica per eccellenza, il veicolo pionieristico nato sette anni fa e diventato in poco tempo la city car a zero emissioni più venduta in Europa. Aumentano oggi con la nuova generazione la qualità, la tecnologia e la versatilità della vettura, che garantisce prestazioni avanzate e mantiene comunque un buon grado di accessibilità.

Con uno sguardo all’esterno dell’auto vediamo immediatamente alcuni piccoli cambiamenti di Renault Zoe, che continua ad affermare comunque il suo carattere. Rivoluzione invece per quanto riguarda gli interni, il posto guida e la plancia infatti sono stati completamente ridisegnati, l’obiettivo è quello di garantire un comfort mai visto prima. L’auto è stata riprogettata anche dal punto di vista tecnico per offrire più autonomia, che raggiunge oggi i 390 km in ciclo WLTP. Anche le soluzioni di ricarica sono aumentate grazie all’introduzione della ricarica DC, in corrente continua.

Tanti gli equipaggiamenti innovativi e i servizi Easy Connect di Renault in dotazione, i dispositivi di assistenza alla guida, il sistema multimediale Easy Link, il display per il conducente da 10’’ e la nuova modalità di guida che rende più semplice la guida in città. La nuova Renault Zoe è la prova di come la Casa, leader e pioniere della mobilità elettrica in Europa, abbia acquisito conoscenze uniche nell’ambito delle necessità e delle attese di questo settore di mercato che sta crescendo.

Eric Feunteun, Direttore Programma Veicoli Elettrici, ha dichiarato: “Nuova Zoe ha un vantaggio unico: è la terza generazione di un veicolo che è già considerato una referenza. Ci siamo arricchiti della nostra esperienza nel mercato della mobilità elettrica per rendere l’auto più moderna in tutte le sue prestazioni e tecnologie già molto apprezzate dagli automobilisti”.

Guardando i particolari differenti, vediamo un frontale completamente ridisegnato, una losanga più grande e rialzata, inserti cromati a livello della calandra, dei fendinebbia e della griglia. Nuovi anche i proiettori full Led che riprendono la famosa firma luminosa a forma di C di Renault, e danno all’auto un aspetto più espressivo. Molto curate anche le finiture degli interni, il comfort e l’ergonomia. La plancia è stata rivisitata e rivestita con un materiale morbido e flessibile al tatto, con un aspetto opaco, per dare all’ambiente un’idea di maggiore comfort e qualità. Tante le novità tecnologiche sviluppate con la nuova Renault Zoe, come la ricarica wireless del telefono, la leva del cambio elettronica, il freno di stazionamento automatico, sono solo alcuni esempi.