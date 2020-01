Renault Twingo, non solo ibrida: arriva l’elettrica Z.E.

editato in: da

Renault ha ufficializzato la variante elettrica della Twingo: l’annuncio è arrivato in un comunicato della Casa francese relativo ai risultati delle vendite ottenuti nel corso del 2019. La variante a batteria della Renault Twingo rappresenta un ulteriore passo nell’ampio processo di elettrificazione della propria gamma già iniziato dall’azienda transalpina. Il modello andrà ad aggiungersi alle già annunciate varianti ibride e-Tech e seguirà la denominazione specifica già adottata da Renault per Clio e per Captur.

Il 2020 segnerà per il Gruppo Renault una nuova tappa della sua offensiva nel mercato elettrico con il lancio della Twingo Z.E. e con la diffusione di e-Tech, la sua nuova offerta ibrida e ibrida plug-in. La Casa francese intende continuare il posizionamento prezzi intrapreso nel 2019 e sostenuto dalla qualità e dall’attrattiva dei suoi modelli nel mercato internazionale.

“Nel 2020 beneficeremo delle vendite sull’anno pieno dei nostri best seller Clio e Captur e dell’accelerazione della nostra offensiva elettrica ed ibrida, soprattutto con Zoe, Twingo Z.E. e la tecnologia e-Tech” ha dichiarato Olivier Murguet, membro del Comitato Esecutivo, Direttore Commerciale e delle Regioni del Gruppo Renault in occasione del consuntivo annuale sui dati delle vendite.

La Renault Twingo dovrebbe seguire la strada già intrapresa dalla “sorella” Smart ForFour: entrambe le vetture sono il risultato di un progetto comune realizzato da Renault insieme a Daimler e che si estenderà dalle versioni a motore termico anche a quelle delle varianti elettriche a batteria.

Il modello di Twingo Z.E. a batteria adotterà la denominazione di tutte le elettriche della Casa francese e andrà ad affiancare la Zoe nei listini del brand, anche se ancora non si conosce quale sarà il divario di prezzo tra le due city car sulle quali Renault punta molto per consolidare le sue posizioni nei principali mercati e mantenere la sua quota di mercato.

La presentazione della nuova Renault Twingo Z.E. potrebbe avvenire molto presto, già nei prossimi mesi, anche se l’azienda di Boulogne-Billancourt non ha ancora rivelato una data ufficiale per il suo lancio commerciale, limitandosi ad annunciare la sua uscita per il 2020.

Calendario alla mano, l’occasione giusta per ammirare dal vivo in anteprima la Twingo Z.E. potrebbe essere il Salone dell’automobile di Parigi, in programma agli inizi del mese di ottobre.