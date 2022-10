Nuova Renault Mégane, le innovazioni da scoprire

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Renault presenta la nuova Mégane E-TECH Electric, primo veicolo della Nouvelle Vague, attraverso il quale la Casa continua a innovare. Sono più di 300 i brevetti che sono già stati depositati in fase di progettazione del mezzo e della sua piattaforma. Tra queste innovazioni, vediamo quelle più significativa su cui la Casa ha deciso di dedicarsi. La prima è quella presentata da Hervé Maine, responsabile Processo Iniezione Plastica presso la Direzione Ingegner

Il nuovo portellone leggero

I portelloni in plastica, di cui i veicoli Renault sono dotati da diversi anni, consentono di alleggerire il veicolo. Contribuiscono anche alla qualità del look esterno e offrono ai designer una maggior libertà di integrare fari passanti.

Con il nuovo portellone di Mégane E-TECH Electric, la soluzione tecnica si è evoluta ulteriormente, diventando ancora più semplice. Si basa su una nuova progettazione associata a un processo inedito di iniezione plastica, che permette di fare a meno dei supporti metallici e di ridurre il numero dei componenti. Un elemento innovativo, nato grazie a un lavoro di collaborazione tra progettazione del prodotto, simulazione digitale e ingegneria di produzione a iniezione plastica.

Le invenzioni integrate nel nuovo portellone puntano soprattutto a ridurre il peso del veicolo e quindi ad aumentare l’autonomia a vantaggio degli utenti, e hanno dato origine al deposito di due brevetti che saranno poi applicati ad altri sette modelli della gamma Renault, tra cui Nuovo Austral, di cui abbiamo tanto parlato nelle scorse settimane.

I vantaggi apportati dall’innovazione riguardano innanzitutto la riduzione del peso, ma anche il costo ridotto di diverse decine di euro al pezzo, una maggiore rigidità e meno componenti da assemblare, semplificando così il processo.

L’insonorizzazione di Nuova Mégane E-TECH

Sofiane Amaanan, Capo Progetto Sviluppo e Innovazione della Direzione dell’Ingegneria Attività e Progetti Veicoli, ha spiegato invece come ha migliorato l’insonorizzazione di Mégane E-TECH Electric, grazie a un nuovo materiale “cuscinetto” che è stato posizionato tra il pianale del veicolo e la batteria.

A bordo di Nuova Mégane E-TECH Electric, si apprezza immediatamente il silenzio. È vero, sono anche i motori elettrici che già di per sé ovviamente sono silenziosi, ma in questo abitacolo si è protetti anche dai rumori di rotolamento. E anche dietro a questo comfort acustico si cela un brevetto.

Per migliorare l’acustica del veicolo guadagnando al tempo stesso spazio tra il pianale e la batteria, abbiamo sostituito i due materiali più pesanti del pianale stesso con una nuova schiuma ammortizzante. Questa ricopre tutta la superficie della batteria situata sotto al pianale per garantire l’omogeneità del tutto e creare una maggiore sensazione di silenzio nell’abitacolo.

Tra i vantaggi di questo nuovo sistema di insonorizzazione di Mégane E-TECH Electric ci sono un miglior isolamento acustico del mezzo, una maggiore abitabilità per i passeggeri, una migliore autonomia grazie alla riduzione del peso.

Gli inventori hanno eliminato gli elementi tradizionalmente usati per l’insonorizzazione sotto la moquette del veicolo, tra cui anche la pesante massa di resina, e hanno introdotto una nuova schiuma ammortizzante brevettata sotto il pianale di Nuova Mégane E-TECH Electric. La schiuma si adatta perfettamente ed è compressa, quindi assorbe le vibrazioni riducendo il riverbero acustico del pianale e creando una maggiore sensazione di silenzio nell’abitacolo.

L’impatto ambientale è ridotto

Edouard Nègre, esperto di motori elettrici presso la Direzione di progettazione dei gruppi motopropulsori Renault, ha spiegato come le bobine di rame usate dal rotore riducono l’impatto ambientale del veicolo.

Renault, pioniere dell’elettrificazione, sfrutta ogni anno il suo know-how per sviluppare innovazioni al servizio dei veicoli elettrici. La Casa punta sul ruolo strategico del motore nella catena del valore elettrica e ha deciso di progettarlo internamente, dall’inizio alla fine. Il nuovo sistema a rotore avvolto di Mégane E-TECH Electric offre diversi vantaggi, tra cui un sistema più rispettoso dell’ambiente, robustezza e affidabilità, rendimento ottimizzato limitando l’uso dell’energia elettrica e quindi meno spreco di energia, soprattutto ad alte velocità, in autostrada, riduzione dei costi di produzione.

Le prestazioni del nuovo motore di Renault Mégane E-TECH

È invece Fabrice Bernardin, responsabile dell’UET e-Tecnology presso la Direzione Ingegneria di Renault, che ha spiegato quali sono le prestazioni del motore di Mégane E-TECH Electric. Prestazioni rese possibili grazie all’innovativo sistema di raffreddamento a olio del motore, per il quale sono stati depositati due brevetti.

Il gruppo motopropulsore di Nuova Mégane E-TECH Electric è stato completamente sviluppato all’interno dell’Alleanza. Prodotto in Giappone per Nissan e in Francia per Renault, è in grado di offrire un rendimento energetico ottimale con tutto il piacere della guida elettrica, soprattutto un’accelerazione istantanea dinamica e lineare.

Anche questa innovazione, come tutte le altre viste sinora, porta dei vantaggi, tra cui maggior efficienza grazie al posizionamento strategico di quattro iniettori per spruzzare il circuito elettrico nei punti giusti e raffreddare contemporaneamente il rotore (la parte girevole) e lo statore (la parte fissa) del motore elettrico, il contributo alla compattezza del motore, la cui massa è stata ridotta del 33% rispetto alla precedente generazione di motori elettrici e una riduzione di peso che contribuisce a contenere i consumi energetici. Non è tutto, aumenta anche il piacere di guida, l’auto offre al conducente accelerazioni e riprese dinamiche e fluide in tutte le circostanze e inoltre il motore vanta disponibilità di potenza per lunghi periodi di sollecitazione, anche ad alta velocità in autostrada.

L’abitacolo di Mégane

L’esperto di architettura delle piattaforme presso la Direzione Ingegneria di Renault, Marc Yvetot, ha spiegato invece in che modo la creatività degli ingegneri Renault ha contribuito all’abitabilità e al design essenziale degli interni del veicolo.

Gli architetti della piattaforma di Nuova Mégane E-TECH Electric era innanzitutto migliorare l’abitabilità senza intaccare il volume esterno, per riuscire a preservare la compattezza dell’auto. Hanno quindi introdotto delle innovazioni che hanno permesso di liberare spazio nell’abitacolo e di creare la plancia più essenziale possibile.

Tanti i vantaggi apportati grazie allo spostamento, sotto il cofano, del blocco di riscaldamento e climatizzazione, tra cui maggiore spazio disponibile nella zona centrale, per creare vani portaoggetti e per il caricabatterie a induzione dello smartphone. Ma anche una migliore organizzazione dello spazio, per offrire praticità e comfort agli utenti. La plancia è diventata essenziale – come abbiamo detto – e sono stati integrati grandi display per un design interno moderno e per offrire più benessere al conducente e ai passeggeri.

Nuova Mégane E-TECH Electric sempre all’avanguardia

Sempre all’avanguardia nella tecnologia, compresi i nuovi equipaggiamenti montati in post-vendita, Nuova Mégane E-TECH Electric dispone di un sistema di configurazione programmabile per gli aggiornamenti del costruttore tramite FOTA, rende possibile inoltre l’accesso al mercato degli equipaggiamenti connessi nel post-vendita, sfrutta gli strumenti e le infrastrutture già disponibili nella rete post-vendita.

Il prezzo di listino della Nuova Mégane E-TECH Electric parte da 36.800 euro, per la versione EV40 da 130 cavalli di potenza.