Nuova Renault Clio, sistemi di sicurezza da prima classe

Renault Clio: ecco come saranno i nuovi interni

Renault Clio, come ben sappiamo, è una delle auto di maggiore successo della Casa e oltretutto in Italia è una delle vetture straniere più vendute di sempre, che si trova costantemente in vetta alla classifica delle più amate dagli automobilisti del Bel Paese.

L’abbiamo appena vista anche nella top ten delle auto più vendute in Italia a novembre 2019, è arrivata alla sua quinta generazione, si mostra quindi oggi completamente rinnovata sia dentro che fuori, ma ovviamente resta inconfondibile e riconoscibile con un solo sguardo. Renault Clio oggi raggiunge quasi la perfezione, i tecnici hanno saputo rinnovare quest’auto di grande successo riuscendo d mantenere comunque vivo il DNA vincente.

Per quanto riguarda l’aspetto, le linee non hanno subito un grande cambiamento e anche le proporzioni sono più o meno le stesse. Sono stati invece rivisti completamente sia il frontale che il posteriore della nuova Renault Clio. La piattaforma su cui è stata costruita la nuova generazione della vettura è la CMF-B su cui verranno realizzate tutte le prossime auto del segmento B e C di Renault.

Lo spazio interno dell’auto rimane apprezzabile come sempre, il bagagliaio tra l’altro oggi è da primato per la categoria di riferimento di Renault Clio, infatti la capienza offerta è di ben 391 litri in configurazione standard e di 1.069 litri con il divano posteriore abbattuto. Ma le più grandi novità le vediamo all’interno, il nuovo abitacolo è davvero degno di un’auto premium. Molto più curato, con accoppiamenti cromatici unici e interessanti e realizzato con materiali soft touch sulla plancia. Un salto di qualità da non sottovalutare.

Completamente nuova anche la strumentazione digitale, con display da 4.2 o 7 pollici e nuovo sistema di infotainmente E-Link con uno schermo a sbalzo con orientamento verticale da 7’’ negli allestimenti base e intermedio, e da 9.3’’ sulla top di gamma, con connessione gratuita e costante 4G e con Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Renault Clio adotta nuovi sistemi di sicurezza e assistenza di grande pregio che portano l’auto ad un livello di guida autonoma 2.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, la gamma è composta a un benzina a 3 cilindri 1.0 aspirato in grado di erogare 65 cavalli o 72 cavalli e la versione turbo da 100 cavalli di potenza. Renault Clio è disponibile inoltre con il 1.3 da 130 cavalli con doppia frizione a sette rapporti. I motori diesel invece sono il 1.5 dCi da 85 o 115 cv, con sistema SCR per depurare i gas di scarico dagli ossidi d’azoto, con cambio manuale a 6 rapporti. Nel 2020 arriverà anche la versione ibrida. Infine parliamo di prezzi, il listino parte da 14.400 euro per la versione Life e arriva a superare i 25.000 euro della Initiale Paris.