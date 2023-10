Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Best seller internazionale, Renault Clio è una delle auto più vendute e più iconiche del mercato: in occasione del lancio della nuova generazione la Casa ha organizzato una diretta streaming esclusiva che è andato in onda in contemporanea in tutte le concessionarie del brand in Italia.

Nel nostro Paese sono ben 74 i dealer che hanno organizzato questo evento speciale di lancio nello stesso istante, i partecipanti ritrovatisi all’interno delle concessionarie sono stati più di 4.000 in tutto. Max Pezzali è stato l’ospite d’onore e protagonista della serata, con una performance musicale esclusiva, uno degli artisti italiani più amati e conosciuti.

Una formula accattivante per il nuovo lancio di Renault

Della nuova generazione di Renault Clio avevamo già parlato nelle scorse settimane, oggi possiamo dire che la Casa si è spinta oltre, organizzando un evento esclusivo dedicato.

Una nuova formula, che è stata molto apprezzata dalla clientela e dai 74 dealer che vi hanno partecipato. Tutti i potenziali clienti interessati hanno potuto scoprire l’auto da vicino e toccarne ogni dettaglio con mano, per poterne provare l’essenza.

Un vero e proprio show

La diretta streaming è stata un vero e proprio show, presentato dal noto conduttore Federico Russo, che ha interagito con il pubblico collegato nelle concessionarie e ha ripercorso la storia della meravigliosa Renault Clio grazie agli interventi dell’Amministratore Delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli, e del Direttore Marketing di Renault Italia, Biagio Russo.

Esclusiva performance musicale live di Max Pezzali, un gradito regalato per il pubblico, l’artista ha ripercorso in musica e parole gli anni delle ben cinque generazioni di Renault Clio.

Nuova Renault Clio è già un successo

La nuova generazione di Renault Clio è stata sin da subito apprezzata dalla clientela. I primi risultati commerciali sono già molto promettenti per il modello.

L’auto nella sua nuova versione E-Tech è stata ordinata da oltre 1.800 persone sin dal momento dell’apertura degli ordini, avvenuta a metà luglio.

La vera novità di questa nuova generazione di Clio – che entra di diritto nella storia di successo del modello – è l’allestimento Esprit Alpine, che rappresenta oltre il 20% del mix complessivo. Il motore E-Tech full hybrid è la punta di diamante della gamma motori di Nuova Renault Clio, e rappresenta oggi la motorizzazione più venduta con il 37% del mix.

La storia di Clio non ha precedenti

Secondo Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia: “Quella con Clio è la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti, una storia d’amore che dura ormai da 33 anni. Fa parte di uno dei valori fondanti della Marca: il rispetto e la valorizzazione della nostra eredità. È un classico che, come tutti i classici, non smette mai di emozionare. Ma come tutte le storie d’amore deve rinnovarsi costantemente e noi l’abbiamo reinventata totalmente affinché sappia continuare ad emozionare, come e più di prima! E poiché tra tutte le arti, la musica è quella più capace di evocare emozioni, per l’evento di lancio nazionale abbiamo voluto legare la nostra icona ad una delle maggiori icone del panorama musicale italiano, come Max Pezzali”.