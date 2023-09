Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nuova Renault R5 Electric: arriva nel 2024

Ormai non ci sono dubbi, la nuova Renault R5 arriverà e il suo ingresso sul mercato avverrà il prossimo anno. Nel 2024 potremo finalmente vedere la rivisitazione moderna ed elettrica di un’icona Renault che ha fatto la storia, che ancora tutti conoscono e ricordano.

Una vettura che, tra i vari remake dell’epoca moderna, non poteva di certo mancare. Motivo per il quale il CEO Luca de Meo l’ha fortemente voluta. E ora, eccola qui. Stanno andando avanti a pieno ritmo i collaudi della nuova Renault R5 Electric, che potrebbe diventare davvero una delle novità più grandi ed entusiasmanti del mercato automobilistico per il 2024.

In tanti la stanno attendendo, ormai i tempi sono brevi. I punti di forza del nuovo modello dovrebbero essere prima di tutto il design, che richiamerà l’icona del passato, e si spera anche il prezzo, visto che il progetto puntava a mantenere un listino relativamente basso, o comunque alla portata di molti, al contrario della maggior parte delle auto elettriche che troviamo oggi sul mercato.

Al momento abbiamo visto solo una carrellata di muletti e prototipi ancora camuffati, ma caratterizzati dal corpo vettura definitivo. Resta ancora un importante mascheramento, per tenere alta la curiosità del pubblico, e infatti tutti non vediamo l’ora di vedere l’aspetto definitivo della nuova Renault R5.

I test

Dal momento della presentazione della 5 Prototype al Salone di Monaco del 2021 è passato molto tempo e sono cambiate parecchie cose. L’auto farà ancora molta strada anche da qua al lancio, durante i test. Ci sono più di 60 prototipi che prenderanno vita nel Technocentre specializzato, che si trova nella regione di Parigi.

La nuova auto viene proposta come un veicolo innovativo, che punta sul design e sull’immagine, ma anche sul piacere di guida, e avremo modo di vederlo quando sarò pronta su strada.

Quando arriverà sul mercato

La nuova Renault R5 potrebbe essere svelata già nella primavera 2024, con l’inizio delle vendite a partire dal prossimo autunno. Al momento non sappiamo ancora nulla sulla gamma e sui prodotti che vi rientreranno, la Casa non ha dato comunicazioni ufficiali in merito.

Il prezzo di listino? Renault vorrebbe proporre una vettura elettrica concorrenziale, in grado di soddisfare una fetta più ampia di mercato rispetto a tutte le auto elettriche in vendita oggi. Per questo motivo, l’obiettivo è riuscire a tenere i costi bassi e, di conseguenza, un listino relativamente accessibile.

Nei piani della Casa c’è la volontà di proporre l’auto a partire da 25.000 euro, con batteria da 42 kWh (non sappiamo ancora se la capacità esatta sarà questa, ma è un’ipotesi). L’icona del passato che ritorna in chiave moderna, modello così importante per Renault, avrà addirittura una sorella, che però arriverà nel 2025: la R4, crossover elettrica basata sullo stesso pianale.

La showcar Renault 4EVER Trophy è stata presentata lo scorso anno. Sotto il look muscoloso, il legame stilistico con la 4L è evidente. Sono stati ripresi i principali tratti distintivi dell’auto originale, tra cui la silhouette riconoscibile a prima vista, il finestrino laterale a forma di trapezio arrotondato, le fiancate spoglie all’anteriore, prive di elementi ottici e stilistici, i parafanghi che coprono i passaruota, terminando sul paraurti.

Sono passati 30 anni da quando Renault ne ha terminato la produzione, ma la “4L” è sempre sotto i riflettori. Si attesta ai primi posti tra le youngtimer e, ogni anno da 25 a questa parte, il 4L Trophy dimostra tutta la sua versatilità e resistenza. Ecco perché continua a piacere molto, soprattutto nei giovani. Dopo Renault 5 Prototype, la showcar 4EVER Trophy, svelata al Salone dell’Auto di Parigi 2022, è la seconda rivisitazione elettrica di un modello iconico del brand nell’ambito della Renaulution, di cui abbiamo già parlato in differenti occasioni.

Il progetto R5 guida Renault

Il nuovo percorso di Renault parte proprio dalla nuova R5, che infatti avrà un ruolo fondamentale per il brand. La nuova elettrica moderna che torna dal passato deve essere vincente, e uno dei suoi punti di forza – come abbiamo detto – sarà la linea, che presenterà tetto e cofano puliti e un po’ spioventi, delle forme spigolose e dei gruppi ottici posteriori verticali.

Le dimensioni

La nuova compatta elettrica di Renault misura 4,05 metri di lunghezza e 1,48 di altezza. Rispetto alla concept che abbiamo visto sinora ovviamente l’aspetto sarà “più normale” e basic, anche per diminuire i costi e riuscire davvero a produrre un’auto elettrica alla portati di molti.

La nuova R5 sarà realizzata in Francia, presso lo stabilimento di Douai. Ci sono alcuni elementi che, secondo i rumors, potrebbero cambiare rispetto alla concept car, come il numero di fessure nel frontale – che da sei potrebbero invece passare a tre – e agli specchi retrovisori esterni, che potrebbero essere più grandi. Le modifiche comunque saranno minime, è certo che l’aspetto finale dell’auto non sarà stravolto rispetto all’idea che ci siamo fatti in questi anni.

La piattaforma Cmf-B EV

Per quanto riguarda le componenti tecniche dell’auto, Renault in realtà ha meno segreti e in questi mesi ha già fornito parecchie informazioni a riguardo. Innanzitutto sappiamo che la nuova R5 viene realizzata sulla base della piattaforma Cmf-B EV dell’Alleanza.

Uno dei punti di forza è il fatto che condivide il 70% delle parti con la “Cmf-B”, che viene usata per altre auto del brand – tra le più vendute – come Captur e Clio. Altro aspetto che permette di ridurre i costi di produzione, e quindi di riuscire a proporre una vettura a prezzi di listino contenuti per il cliente. Un aspetto da non sottovalutare, visti i listini proibitivi dei veicoli elettrici oggi, uno dei motivi per il quale in alcuni Paesi (tra cui l’Italia) la mobilità a zero emissioni è ancora molto indietro.

Il vano motore chiaramente, vista la mancanza del motore termico, è più piccolo, e questo si deve anche al fatto che le misure del nuovo gruppo motopropulsore sono ridotte: convertitore Dc/Dc, caricabatterie e controllo della distribuzione della corrente si riuniscono in un unico elemento, che oltretutto diminuisce il peso rispetto al powertrain della Zoe.

Prestazioni e motore

Al momento sulle prestazioni e sul motore non sappiamo molto altro, anzi. La Casa ha deciso di svelare queste informazioni in un secondo momento, quindi possiamo fare solo delle ipotesi.

In quanto a potenza, i rumors sul web parlano di una possibile variante da 135 e di un’altra da 150 cavalli. L’auto dovrebbe garantire comunque prestazioni ottime e una guida brillante e piacevole, precisa negli inserimenti in curva e ben bilanciata in fase di percorrenza.

La nuova Renault R5 torna dal passato e si presenta come un modello elettrico moderno, sicuramente ecosostenibile, ma anche agile e sicuro.