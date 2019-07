Nuova Porsche 911 Carrera col motore boxer biturbo da 385 CV

editato in: da

Porsche 911, ecco le nuove Carrera Coupé e Cabriolet

La Casa di Stoccarda amplia la gamma e presenta l’ottava generazione della 911 Carrera nelle versioni Coupé e Cabriolet.

Un’auto sportiva eccezionale che oggi si rinnova a allarga la grande famiglia 911, la vettura inedita monta un motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri in grado di erogare una potenza di 385 cavalli. Porsche Carrera, come ben sappiamo, è il modello di ingresso nella gamma 911 e sprigiona 15 cavalli in più rispetto al suo famoso predecessore. Prendendo come riferimento Carrera 911 S possiamo dire che le dotazioni standard di qualità eccellente non siano praticamente variate, tra queste vediamo degli elementi unici come lo schermo touch da 10.9 pollici negli interni, sistemi di assistenza alla guida innovativi come il Porsche Wet Mode, che permette di raggiungere un livello di manovrabilità dell’auto molto alto e una guida più sicura anche su fondi bagnati. La connettività è completa e all’avanguardia.

La sportività esclusiva della nuova Porsche Carrera è la stessa della Carrera S, resa tale dal telaio, dai freni e dal motore, studiati appositamente per garantire questo risultato. La trasmissione di potenza viene gestita attraverso il nuovo cambio a doppia frizione Porsche PDK a otto marce, e permette alla vettura di ottenere uno scatto da 0 a 100 km/h in 4.2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 293 km/h. Il tempo di accelerazione si riduce di altri 0.2 secondi grazie all’adozione del pacchetto opzionale Sport Chrono. Il consumo di carburante sul ciclo misto della Coupé è pari a 9,0 l/100 km, mentre per la Cabriolet è di 9,2 l/100 km.

Sull’asse anteriore vediamo pneumatici montati su cerchi in lega da 19’’, che invece sul posteriore sono da 20 pollici. È stato scelto quindi questo schema di dimensioni miste su Porsche 911 Carrera, la potenza frenante e assicurata da dischi dei freni da 330 mm con pinze fisse monoblocco a quattro pistoncini di colore nero su entrambi gli assi.

La nuova Porsche 911 Carrera Cabriolet in Italia verrà venduta ad un prezzo di partenza di 122.779 euro, la versione Coupé invece da poco meno, 108.139 euro, comprensivi di Iva e dotazioni specifiche. È già possibile ordinare entrambi i modelli, a breve sarà disponibile sul nostro mercato auto anche una nuova versione con trazione integrale.