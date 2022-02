La nuova piccola crossover da città

Toyota Aygo X, nuovo crossover compatto da città

Toyota ha presentato lo scorso mese di novembre la sua nuova Aygo X, piccola crossover compatto da città, che la Casa giapponese ha voluto chiamare Aygo X, degna erede dell’attuale Aygo, il modello più accessibile del brand, a cui viene aggiunta la X. Crossover di segmento A, con la X che si legge ‘cross’, segna un’ulteriore aggiunta alla crescente offerta di crossover nella gamma di Toyota.

Oggi il marchio dà il via agli ordini e ne svela la strategia commerciale, in previsione del lancio che vedrà il nuovo Urban Crossover arrivare presso le concessionarie italiane la prossima primavera. Aygo X presenta caratteristiche uniche e un design distintivo, progettata e prodotta in Europa per ricoprire il ruolo di porta di accesso al mondo Toyota, pur non rinunciando ad alti livelli di innovazione, tecnologia, stile e sicurezza.

Aygo X: le peculiarità del crossover

L’auto è stata prodotta prendendo come base la piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris, premiata Auto dell’Anno 2021 in Europa, e più recentemente con la Yaris Cross. L’utilizzo della piattaforma GA-B restituisce evidenti benefici in termini di confort, maneggevolezza e sicurezza, non lasciando alcun dubbio sul DNA della vettura: la nuova Aygo X anticipata lo scorso anno infatti è un prodotto 100% Toyota, sviluppato per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti europei.

La gamma del nuovo SUV compatto Toyota

La nuova Aygo X è disponibile in 4 allestimenti:

la versione d’ingresso Active , già dotata di equipaggiamenti di serie propri di categorie superiori quali cerchi da 17”, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7”, retrocamera e Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto), Start&Stop, climatizzatore manuale e il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5;

, già dotata di equipaggiamenti di serie propri di categorie superiori quali cerchi da 17”, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7”, retrocamera e Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto), Start&Stop, climatizzatore manuale e il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5; il cuore della gamma è rappresentato dalla versione Trend , che rispetto alla Active aggiunge cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata con carrozzeria in finitura bi-tone, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 8”, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati e finiture interne in tinta carrozzeria;

, che rispetto alla Active aggiunge cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata con carrozzeria in finitura bi-tone, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 8”, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati e finiture interne in tinta carrozzeria; al vertice troviamo invece la variante Lounge , l’allestimento più completo in termini di dotazioni, e che rispetto alla già equipaggiata Trend aggiunge cerchi in lega da 18” neri lavorati, fari Full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9”, navigazione cloud-based e servizi connessi, wireless charger per smartphone, Smart Entry con Push Start, sensori di parcheggio e sedili con inserti in pelle;

, l’allestimento più completo in termini di dotazioni, e che rispetto alla già equipaggiata Trend aggiunge cerchi in lega da 18” neri lavorati, fari Full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9”, navigazione cloud-based e servizi connessi, wireless charger per smartphone, Smart Entry con Push Start, sensori di parcheggio e sedili con inserti in pelle; per i primi mesi di commercializzazione sarà disponibile anche l’esclusiva versione di lancio, la Limited, caratterizzata da particolari di design unici. In colorazione Cardamom Green, la Limited è impreziosita da dettagli esterni e interni in Mandarina Orange. Nello specifico troviamo cerchi in lega da 18” neri opachi con firma unica e sedili anteriori riscaldabili in pelle e tessuto con trama Mandarina Orange. Completa l’allestimento un badge esclusivo nella parte posteriore “Aygo X LIMITED”.

Gli allestimenti Trend, Lounge e Limited sono disponibili anche nella versione AIR con tetto in tela apribile elettricamente. Tutte le versioni sono inoltre disponibili con il nuovo cambio automatico S-CVT.

Toyota Aygo X: offerta di lancio

La nuova crossover compatta di Toyota (qui tutte le caratteristiche) sarà disponibile al lancio con prezzi di listino a partire da 13.500 euro per la versione Active, grazie a 3.000 euro di vantaggio cliente (in caso di vettura in permuta o rottamazione). La Trend sarà proposta da 15.000 euro, Lounge e Limited rispettivamente a 16.500 e 17.500 euro. sempre grazie ad un vantaggio cliente di 3.000 euro in caso di permuta o rottamazione.

Il sovrapprezzo per le versioni AIR è di 1.000 euro, mentre il cambio automatico S-CVT, a fronte di un listino di 1.200 euro, nella fase di lancio verrà offerto a 1.000 euro. Le auto arriveranno nelle concessionarie per il mese di aprile 2022.