Nuova Peugeot e-308: aperti gli ordini in Italia

La nuova Peugeot E-308 è finalmente ordinabile in Italia: allestimenti e prezzi della nuova berlina 100% elettrica

A pochi mesi dall’arrivo sul mercato dell’allestimento di lancio First Edition, Peugeot apre gli ordini per le versioni 100% elettriche della Nuova E-308, un’auto che si configura sin da subito come una risposta senza compromessi per i clienti del segmento C.

Il motore elettrico della Nuova Peugeot E-308 eroga 156 CV e offre un’autonomia di 410 km in ciclo combinato WLTP e che supera agevolmente i 500 km in contesto urbano. I due allestimenti destinati al mercato italiano, E-308 Allure ed E-308 GT, completano la gamma affiancandosi alle versioni benzina, diesel e plug-in hybrid già a listino.

Nuova Peugeot E-308 arriva in Italia

A meno di tre mesi dall’arrivo sul mercato dell’allestimento di lancio First Edition, Peugeot apre ufficialmente gli ordini per la nuova E-308, la declinazione 100% elettrica della berlina/SW francese che da oltre quindici anni è un punto di riferimento per i clienti del segmento C.

Più elegante e slanciata rispetto alle precedenti versioni, la nuova E-308 è un compendio della filosofia del marchio: allure, efficienza e piacere di guida vengono esaltati grazie a un design dedicato e alle tecnologie di ultimissima generazione, che trovano ampio spazio nei ricchi allestimenti destinati ai clienti italiani.

All’interno dell’abitacolo, entrambe le versioni offrono un livello di equipaggiamento estremamente completo, dalla navigazione connessa 3D con Wireless Mirror Screen agli i-Toggles, i collegamenti veloci che permettono di personalizzare il Peugeot i-Cockpit.

Nel cuore della vettura, un powertrain elettrico alimentato da una batteria di ultima generazione da 54 kWh, che si affida a un’inedita composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto. L’autonomia della Nuova E-308 arriva fino a 411 m in ciclo combinato WLTP e può toccare i 530 km in città.



Nuova 308 elettrica: allestimenti e prezzi

Le due versioni 100% elettriche della Peugeot 308 sono già ordinabili in Italia nei due allestimenti Allure e GT, entrambi ricchi di contenuti tecnologici e dettagli che non lasciano passare in secondo piano l’eccellenza del marchio.

Già dall’allestimento Allure la Nuova 308 offre un equipaggiamento completo, che va dalla navigazione connessa 3D al servizio speedcam gratuito per 3 anni, dai cruise control adattivo ai sistemi di sicurezza più evoluti (Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition).

Grande spazio anche al comfort, con sedili e volante riscaldabili e il sistema Peugeot i-Connect Advanced, e allo stile: oltre alle linee rinnovate, la Nuova E-308 offre di serie fari full LED, cerchi in lega 18’’ con un design dedicato e vetri posteriori oscurati.

L’allestimento GT aggiunge all’equipaggiamento proiettori Full LED Matrix, fari posteriori LED ad artiglio con accensione sequenziale, Keyless Access & Start per l’accesso e avviamento senza chiave e Driver Sport Pack. Nuova Peugeot E-308 GT è dotata di i-Cockpit 3D, retrovisore interno frameless e Smart Multidrive, l’innovativo sistema che permette di personalizzare l’illuminazione abitacolo con luci LED.

I nuovi allestimenti della E-308 entrano nel listino Peugeot – a completare una gamma già ricca di opzioni diesel, ibride e ibride plug-in – a un prezzo chiavi in mano di 41.740 euro per la versione Allure e di 42.840 euro per la GT.