Nuova Peugeot E-3008: l’eccellenza delle prestazioni elettriche e la guida del futuro

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La rivoluzione dell’industria automobilistica è in corso, e la Peugeot è pronta a guidarla con il lancio della nuova Peugeot E-3008. Questo SUV di fascia media rappresenta un passo avanti nell’elettrificazione e nella guida semi-autonoma, offrendo prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida avanzata.

Esploriamo insieme tutte le caratteristiche chiave della nuova Peugeot E-3008, dall’innovativa piattaforma elettrica alle avanzate tecnologie di assistenza alla guida, senza dimenticare la sua forte impronta ecologica.

La Nuova Piattaforma Elettrica STLA Medium di Stellantis

La Nuova Peugeot E-3008 è il primo veicolo a beneficiare della piattaforma elettrica STLA Medium di Stellantis. Questa piattaforma “BEV-by-design” offre una capacità massima di 98 kWh di energia di bordo contenuta in una batteria posizionata in modo strategico, garantendo un’elevata autonomia e un’efficienza sorprendente. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio da 400V utilizza una composizione chimica NMC (Nichel, Manganese e Cobalto) per offrire prestazioni ottimali.

La progettazione intelligente della piattaforma STLA Medium consente alla nuova Peugeot E-3008 di offrire l’autonomia leader nella sua categoria, fino a 700 km, mantenendo nel contempo una lunghezza compatta di 4,54 metri. Questa combinazione di autonomia estesa e dimensioni compatte la rende ideale per soddisfare una varietà di esigenze di guida, dall’uso quotidiano alle lunghe distanze.

Motorizzazioni Elettriche Prestazionali

La nuova Peugeot E-3008 offre una gamma di tre motorizzazioni elettriche a zero emissioni, progettate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Queste motorizzazioni sono tutte caratterizzate da potenza ed efficienza superiori:

Autonomia di 525 km con 2 ruote motrici e 157 kW / 210 CV Dual Motor con un’autonomia di 525 km, 4 ruote motrici e 240 kW / 320 CV Autonomia estesa di 700 km con 2 ruote motrici e 170 kW / 230 CV

Questi motori elettrici sincroni a magneti permanenti rappresentano la nuova generazione di propulsori alla spina, offrendo potenza elevata e maggiore efficienza. Con la possibilità di avere trazione integrale grazie al modello Dual Motor, la nuova Peugeot 3008 è pronta a affrontare una varietà di condizioni stradali e climatiche.

Ricarica Rapida e Funzionalità Elettriche Avanzate

La nuova Peugeot E-3008 è progettata per una ricarica conveniente e veloce. La presa supporta la ricarica in corrente alternata e continua, con potenze fino a 160 kW per un pieno super rapido. Ad esempio, è possibile caricare la batteria dal 20% all’80% in meno di 30 minuti, rendendo i viaggi lunghi più pratici che mai.

Inoltre, il veicolo offre funzionalità elettriche avanzate, tra cui:

Smart Charging: che regola il tempo e la potenza di ricarica in base alle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica, collaborando anche con i fornitori di energia.

che regola il tempo e la potenza di ricarica in base alle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica, collaborando anche con i fornitori di energia. Vehicle to Load (V2L): che consente ai proprietari di utilizzare la batteria ad alto voltaggio del veicolo per alimentare dispositivi esterni, come biciclette elettriche o elettrodomestici, con una potenza fino a 3 kW e 16 A.

Guida Semi-Autonoma Avanzata

La nuova Peugeot E-3008 è dotata di un sistema di assistenza alla guida di ultima generazione, portando l’auto ad essere semi-autonoma, con nuovi livelli di comodità e sicurezza. Il sistema Drive Assist Plus utilizza sensori avanzati, telecamere e radar per assistere il conducente su strade con più corsie, come autostrade e superstrade. Alcune delle sue caratteristiche chiave includono:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go: Questo sistema regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo davanti e può persino fermarsi completamente in caso di traffico fermo.

con funzione Stop & Go: Questo sistema regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo davanti e può persino fermarsi completamente in caso di traffico fermo. Lane Positioning Assist : Questa funzione aiuta il conducente a mantenere il veicolo nella corsia desiderata, gestendo lo sterzo per garantire una guida sicura.

: Questa funzione aiuta il conducente a mantenere il veicolo nella corsia desiderata, gestendo lo sterzo per garantire una guida sicura. Cambio di Corsia Semiautomatico : La nuova Peugeot E-3008 è in grado di eseguire il cambio di corsia in modo semiautomatico. Basta attivare l’indicatore di direzione e premere un pulsante per consentire al veicolo di guidare in modo sicuro nella nuova corsia.

: La nuova Peugeot E-3008 è in grado di eseguire il cambio di corsia in modo semiautomatico. Basta attivare l’indicatore di direzione e premere un pulsante per consentire al veicolo di guidare in modo sicuro nella nuova corsia. Adattamento Consigliato della Velocità: Il sistema rileva i limiti di velocità e le condizioni stradali, suggerendo al conducente di regolare l’Adaptive Cruise Control per una guida più sicura e efficiente.

Tutte queste funzionalità richiedono la convalida del conducente, con sensori che assicurano che le mani siano sempre sul volante.

Sistemi di Sicurezza Attivi

La nuova Peugeot E-3008 è dotata di una serie di sistemi di sicurezza attivi di ultima generazione, tra cui:

Active Safety Brake : Questo sistema offre una frenata automatica di emergenza e avvisa il conducente del rischio di collisione, incluso il rilevamento di pedoni e ciclisti.

: Questo sistema offre una frenata automatica di emergenza e avvisa il conducente del rischio di collisione, incluso il rilevamento di pedoni e ciclisti. Active Lane Keeping Assist : Questo sistema fornisce un avviso attivo quando il veicolo si avvicina involontariamente alla linea di carreggiata o alla corsia di emergenza, correggendo la traiettoria se necessario.

: Questo sistema fornisce un avviso attivo quando il veicolo si avvicina involontariamente alla linea di carreggiata o alla corsia di emergenza, correggendo la traiettoria se necessario. Driver Attention Alert : Questo sistema monitora il conducente per rilevare segni di distrazione e fornisce avvisi appropriati.

: Questo sistema monitora il conducente per rilevare segni di distrazione e fornisce avvisi appropriati. Extended Traffic Sign Recognition : Questo sistema offre una lettura estesa dei cartelli stradali, mostrando informazioni aggiuntive come divieti di sorpasso, divieti di svolta e altro ancora.

: Questo sistema offre una lettura estesa dei cartelli stradali, mostrando informazioni aggiuntive come divieti di sorpasso, divieti di svolta e altro ancora. Sorveglianza dell’Angolo Cieco a Lungo Raggio : Questo sistema offre una maggiore sicurezza quando si cambia corsia o si superano altri veicoli.

: Questo sistema offre una maggiore sicurezza quando si cambia corsia o si superano altri veicoli. Hill Descent Control : Questo sistema riduce il rischio di sbandamento o perdita di controllo in discesa a velocità inferiori a 30 km/h.

: Questo sistema riduce il rischio di sbandamento o perdita di controllo in discesa a velocità inferiori a 30 km/h. Advanced Grip Control: Questo sistema di motricità avanzata migliora l’aderenza su superfici scivolose, con modalità specifiche per neve, fango e sabbia.

Tecnologie Connesse e Sistema Infotainment

La nuova Peugeot E-3008 offre una gamma di tecnologie connesse per migliorare l’esperienza di guida e la connettività. Il sistema Peugeot i-Connect offre un’esperienza di connessione completa, con funzionalità di mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il sistema Peugeot i-Connect Advanced, disponibile su modelli di allestimento superiore, presenta la 3D Connected Navigation con servizi TomTom, un sistema prestazionale per la pianificazione dei viaggi e la gestione dell’autonomia.

Il comando vocale “Ok Peugeot” consente di accedere a funzioni di infotainment, riscaldamento, climatizzazione e telefono utilizzando il riconoscimento vocale naturale. Il sistema è aggiornato “over the air” per garantire che gli utenti abbiano sempre accesso alle ultime funzionalità.

Approccio Ambientale e Materiali Sostenibili

La nuova Peugeot E-3008 adotta un approccio ambientale nella sua progettazione e produzione. Utilizza più di 500 kg di materiali sostenibili su tutto il veicolo, compresi acciaio e alluminio “verde” e plastica riciclata per componenti come paraurti e vani portaoggetti. L’eliminazione di parti cromate esterne contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

L’ecosistema industriale integrato di Peugeot è progettato per ridurre l’impronta ecologica complessiva, con la produzione delle batterie e del veicolo stessi realizzata in stabilimenti francesi.

Gamma Semplice e Leggibile

La nuova Peugeot E-3008 è disponibile in due livelli di allestimento: Allure e GT. Ogni allestimento offre un mix di caratteristiche premium, con opzioni di colori e materiali per adattarsi alle preferenze individuali.

In sintesi, questa nuova carline rappresenta l’epitome dell’elettrificazione, offrendo prestazioni eccezionali, tecnologie avanzate e un’impronta ecologica sostenibile. Con un’ampia gamma di motorizzazioni e funzionalità di assistenza alla guida, è pronta a guidare la strada verso il futuro dell’industria automobilistica.