Arriva la nuova Peugeot 508 SW Hybrid, più potenza e autonomia

editato in: da

In occasione del Salone dell’Auto a Parco Valentino a Torino vedremo la nuova Peugeot 508 SW Hybrid.

L’auto sarà esposta dal 19 al 23 giugno insieme a una miriade di vetture che, come ogni anno, accoglieranno migliaia di visitatori da ogni dove. La nuova ibrida è pronta per essere lanciata sul mercato automobilistico italiano con grandi ambizioni, si tratta di un modello che garantisce una potenza complessiva di 225 Cv, niente male, e un’autonomia di 40 km usando esclusivamente l’elettrico. La nuova ammiraglia della Casa del Leone sarà presentata nelle sue due nuove versioni differenti per la carrozzeria, la fastback e la SW e alla fine di quest’anno la vedremo in vendita nel nostro Paese. I preordini online saranno disponibili per tutti gli utenti interessati già a partire da quest’estate.

Diamo uno sguardo più attento alla motorizzazione prevista per la nuova Peugeot 508 SW Hybrid. Il propulsore che è stato scelto per la vettura è un PureTech in grado di sprigionare una potenza di 180 Cavalli. Abbinato al motore elettrico che completa la variante ibrida e che eroga invece 110 Cv, l’auto spinge complessivamente per 225 Cv. La batteria è al litio da 11.8 kWh e l’autonomia garantita guidando in modalità 100% elettrica, come abbiamo detto, è di circa 40 km, anche leggermente di più.

La Casa dichiara di aver realizzato questa versione ibrida della vettura “per esaltare ancor più le sensazioni che si provano alla guida della nuova ammiraglia Peugeot 508”. Le prestazioni garantite sono elevate, grazie sia alla potenza aumentata che alla gran riduzione dei consumi e delle emissioni, nel nuovo ciclo WLTP si registrano infatti meno di 49 grammi di CO2 per ogni km percorso.

Le linee della nuova Peugeot 508 SW Hybrid riprendono quelle della berlina, sono stati aggiunti alcuni elementi che fanno la differenza. Tra questi possiamo citare i gruppi ottici che vediamo nella parte posteriore, tecnologia full Led, uniti da un profilo nero e visibili anche lateralmente. Stessa tecnologia usata anche per i proiettori del frontale, con la nuova firma luminosa. Per quanto riguarda invece gli interni, nuovi materiali pregiati scelti per la nuova versione della 508, come la pelle e il legno. Inediti anche gli abbinamenti tra colori e materiali. Non cambia invece il consueto Peugeot i-Cockpit e non può mancare la tecnologia, quindi abbiamo l’Infotainment compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink e una gran dotazione di prese USB per i passeggeri che necessitano di caricare il proprio smartphone. Siamo pronti per vederla il mese prossimo a Torino.