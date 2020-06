Nuova Peugeot 308: più sicura e tecnologica

editato in: da

Nuova Peugeot 308: ecco la nuova gamma 2020

Peugeot 308 è un modello di grande successo per la Casa del Leone, vanta infatti oltre 1 milione e mezzo di esemplari prodotti e 43 premi ricevuti in tutto il mondo. È stata anche eletta Auto dell’Anno al momento del lancio, al pari delle attuali 3008 e Nuova 208. Oggi la 308 si presenta rinnovata nei contenuti.

L’auto continua la sua storia di successo con evoluzioni degne di nota. All’interno, la plancia dispone del nuovo Peugeot i-Cockpit 100% digitale e di un touchscreen capacitivo con finitura dall’aspetto brillante. Sono inoltre disponibili una nuova tinta di carrozzeria Blu Vertigo e due nuovi tipi di cerchi in lega. Peugeot 308 è una delle migliori vetture del segmento C in termini di prestazioni dinamiche e di miglior bilanciamento fra comfort e comportamento stradale.

La nuova gamma inaugura una struttura con 3 livelli di allestimento e una serie di pacchetti di optional complementari, in grado di soddisfare svariate esigenze dei clienti. L’auto sarà commercializzata in Italia a partire da settembre 2020. Peugeot 308 presenta proporzioni equilibrate sia nella versione berlina che in quella SW. Le linee della carrozzeria rivelano un aspetto forte e dinamico, ma anche elegante.

Nell’allestimento Allure i cerchi Zyrcon da 16’ vengono proposti, in opzione, con una finitura diamantata. Sull’allestimento GT Pack, al vertice della gamma, è possibile avere l’opzione Black Pack, con la quale si possono sostituire la maggior parte degli elementi cromati con altri in nero lucido.

Un punto di riferimento rimane sempre tale e Peugeot 308 per questo continua a offrire un eccellente equilibrio tra comfort e comportamento dinamico, al vertice del segmento delle vetture compatte, sia in versione berlina che SW.

L’auto è dotata della funzione Mirror Screen, che permette al conducente di trasferire le principali applicazioni del suo device sullo schermo touchscreen del veicolo. Quest’offerta triple play è compatibile con i protocolli di connessione Mirrorlink, Android Auto ed Apple CarplayTM. La 3D Connected Navigation, inoltre, è dotata di riconoscimento vocale. La segnalazione delle zone di pericolo da ora è compresa gratuitamente nell’offerta di serie.

Peugeot 308 si evolve, come anche il suv 2008, offre una gamma di motorizzazioni benzina e Diesel altamente efficienti, con ridotte emissioni di CO2. Per le varianti a benzina, abbiamo i motori 3 cilindri 1.2 litri PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. Nelle versioni Diesel, motore 4 cilindri 1.5 litri BlueHDi130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. La versione sportiva GTi completa la gamma, con motore 4 cilindri 1.6 litri in grado di sviluppare 263 CV di potenza e con una coppia massima di 340 Nm.