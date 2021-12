Nuova PEUGEOT 308: audace, tecnologica e efficiente

Alle spalle ha una lunga storia di successi, e per moltissimi viaggiatori il suo nome rappresenta una garanzia. Nel campo delle berline compatte è un must e, con le sue diverse generazioni, ha conquistato oltre 7 milioni di automobilisti. Parliamo della PEUGEOT 308, la vettura della casa del Leone che nel corso della sua lunga storia ha vinto ben 42 premi internazionali, tra cui l’ambitissimo Car of The Year.

Densa di soddisfazioni alle spalle, oggi la media del Leone si rinnova ulteriormente e porta al debutto il nuovo logo del brand. Nuova PEUGEOT 308 è un mix di design, architettura ottimizzata, tecnologia d’avanguardia ed un dinamismo ed una personalità unici.

Fedele al concetto di “Power of Choice”, è disponibile con motorizzazioni Plug-in hybrid e termiche, benzina o Diesel.

PEUGEOT 308: la berlina compatta come non l’avete mai vista

Storia, orgoglio ed innovazione si uniscono oggi nella nuova PEUGEOT 308 che continua ad essere un punto di riferimento nel segmento C. La vettura, disponibile in 7 tinte di carrozzeria, cambia la sua morfologia ottimizzando la distribuzione degli spazi interni, senza intaccare le linee esterne per presentarsi come una berlina compatta dalle linee mai viste prima.

Il corpo vettura si allunga offrendo più spazio ai passeggeri posteriori, mentre l’altezza si riduce di soli 20 mm e allunga visivamente il cofano. Solo alcuni degli esempi, questi, che raccontano il ricercato lavoro che è stato fatto per ottimizzare l’architettura della carrozzeria, vero segreto della massima efficienza aerodinamica.

Con Nuova 308 il PEUGEOT i-Cockpit® si evolve in termini di ergonomia, qualità, design e tecnologia grazie al suo nuovissimo sistema di infotainment, il PEUGEOT i-Connect®. Il nuovo concetto di guida si rinnova ulteriormente grazie ad un volante compatto, ergonomico e, in opzione, anche riscaldato, che raggruppa tutti i comandi, dalla radio al telefono fino agli aiuti alla guida, integrando i sensori che individuano la presa del conducente sul volante.

PEUGEOT 308 SW: ancor più spazio

Grande novità per la PEUGEOT 308 è rappresentata della versione Station Wagon che si fa notare per il suo stile audace, dalle linee eleganti e sofisticate. Efficiente e ultramoderna, giovane e dinamica, la vettura propone, infatti, delle soluzioni tecnologiche che superano le aspettative delle coppie che cercano in questa declinazione più spaziosa della 308 non solo volume e abitabilità ma anche stile, piacere di guida e tecnologia.

Non solo abitabilità, con una lunghezza maggiore, nuova 308 SW è anche estesa modularità: il divano posteriore si divide in tre sezioni e può essere ribaltato, senza sforzi, dai comandi presenti sul vano bagagli. E così il volume di carico supera ogni aspettativa e diventa 1.634 litri.

Nuova 308 SW regala estesa tecnologia con PEUGEOT i-Cockpit®, quadro strumenti digitale e tridimensionale e touchscreen ad alta definizione. Il design interno è, invece, simbolo di diversità e ricchezza dei materiali. Il tutto con una riduzione considerevole delle emissioni di CO 2 e di consumo di carburante.

Le nuove tecnologie di illuminazione PEUGEOT

Elemento importante dal punto di vista funzionale, tecnologico e della sicurezza è l’illuminazione. Elementi chiave di PEUGEOT 308 e 308 SW sono i proiettori anteriori ed i fari posteriori, veri esempi di tecnologia al servizio del design e viceversa.

Nati come dispositivi di sicurezza, oggi sono elementi distintivi dell’identità dei modelli della casa del Leone. La capacità di illuminazione dei veicoli PEUGEOT è stata infatti rivoluzionata dalla tecnologia a LED che offre potenza e compattezza ma anche libertà nella creazione di elementi di illuminazione.