Nuova Peugeot 3008: il SUV francese è ordinabile in Italia

Peugeot 3008, primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno, oggi si rinnova. Nuovo design, nuova tecnologia e il concetto di Power of Choice del brand, perché disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e anche plug-in hybrid, con potenze fino a 300 CV e anche trazione integrale.

Da oggi il nuovo 3008 è ordinabile anche in Italia presso tutti i concessionari Peugeot, con consegne previste da gennaio 2021. A listino è possibile scegliere fra 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali si può arricchire con un pack specifico. A meno di 4 anni dal lancio sul mercato e oltre 80.000 unità vendute in Italia, SUV 3008 si rinnova nel design, nei contenuti tecnologici e nell’offerta di gamma.

Peugeot 3008 è appena stato svelato al pubblico ed è ordinabile da oggi anche in Italia con prezzi che partono da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi e 44.680 euro per le motorizzazioni plug-in hybrid, con batteria ricaricabile da fonti esterne e in grado di viaggiare in elettrico per oltre 50 km, il massimo della tecnologia ibrida oggi disponibile. La consegna dei primi esemplari è prevista per il mese di gennaio 2021.

Fin dal lancio nell’autunno 2016, 3008 ha rappresentato per Peugeot un successo a 360° gradi, si tratta infatti del SUV di segmento C a marchio europeo più venduto in Italia. L’auto fa oggi un ulteriore passo avanti, rinnovando la sfida e facendo leva su tre elementi principali, lo stile, la tecnologia e l’esperienza di guida estesa. Prima di tutto l’estetica è distintiva al primo sguardo, grazie ad un nuovo frontale con una mascherina senza cornice, che espande i dettagli a scacchiera fino ai fari LED dal nuovo disegno, impreziositi dalla nuova firma DRL LED ad artiglio. Fari posteriori FULL LED 3D con indicatori di direzione a scorrimento, nuove tinte esterne ed il Black Pack.

Per quanto riguarda la tecnologia, introduce su tutte le motorizzazioni ADAS di ultima generazione, per una guida semi-autonoma di secondo livello, e il sistema Night Vision, un quadro strumenti digitale migliorato e un touchscreen centrale che arriva fino a 10’’ con tecnologia HD. L’esperienza di guida è estesa, con l’evoluzione dei motori termici, ora tutti Euro 6D e la duplice offerta delle versioni hybrid e hybrid4.

Dopo il recente lancio di Peugeot 308, il SUV 3008 prosegue nella direzione di offrire una gamma più ampia, in grado di soddisfare le necessità e i desideri di tutti i clienti.