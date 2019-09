Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid4, tecnologia plug-in da 300 cavalli

editato in: da

Peugeot 3008: arriva la versione ibrida plug-in

Peugeot 3008 è il suv di grande successo della Casa, che ha venduto più di 700.000 unità, oltre 60.000 solo in Italia.

Il lancio del primo modello è avvenuto nel 2016 e oggi la sua storia continua, la Casa introduce infatti una nuova versione altamente prestazionale Hybrid4, presentata con una potenza che non è mai stata raggiunta da una Peugeot di serie. È la prima auto infatti che eroga una potenza totale di ben 300 cavalli, Peugeot 3008 si posiziona al vertice della gamma e offre quattro ruote motrici.

Questo alto valore di potenza è garantito grazie all’abbinamento del motore a benzina PureTech da 200 CV insieme ai due motori elettrici, uno dei quali sviluppa 110 cavalli, si tratta dell’anteriore associato al cambio e-EAT8, l’altro ne eroga 112 ed è posizionato sul retrotreno. Per quanto riguarda le prestazioni inoltre l’auto passa da 0 a 100 km/h in 5.9 secondi, l’autonomia della batteria da 13.2 kWh in modalità elettrica è di 59 km e la stessa si ricarica in modo molto rapido e facile, basta infatti solo un’ora e 45 minuti collegando l’auto ad una Wallbox, con ricarica veloce.

La nuova Peugeot 3008 Hybrid4 a trazione integrale offre un’ottima motricità anche su percorsi difficili e strade sterrate. L’aderenza su strade fangose, innevate o bagnate è praticamente perfetta, anche in presenza di tante curve, la potenza infatti è ripartita in maniera omogenea sulle 4 ruote. Il suv garantisce una tenuta di strada appagante e un comfort di guida di alto livello, grazie al nuovo retrotreno che non impatta sull’abitabilità ma eleva ancor più la guida, permettendo di conservare comunque il volume del bagagliaio.

L’allestimento GT abbinato a questa nuova versione Hybrid4 di Peugeot 3008 vede il rivestimento esclusivo in Alcantara Grigio Greval, con decorazioni in legno di quercia invecchiato Grey Oak. Il nuovo suv vede anche l’introduzione di dispositivi di aiuto alla guida ADAS inediti che sono stati ripresi dalla nuova Peugeot 508. Mancano pochi mesi alla presentazione della nuova Peugeot 3008, la versione Hybrid4 non sarà l’unica ma verrà lanciata anche quella con due ruote motrici con 225 cavalli di potenza, nella prima metà del 2020. Questa versione di Peugeot 3008 avrà in motore a benzina PureTech turbo da 180 CV ad un motore elettrico da 110 CV.