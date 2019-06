Nuova Peugeot 208 premiata per il design al Parco Valentino

editato in: da

Peugeot 208: la nuova versione diventa anche elettrica

La nuova Peugeot 208 ha vinto il premio internazionale ‘Car Design Award 2019’, assegnato da una giuria composta da esponenti di alcune tra le più prestigiose testate automobilistiche a livello mondiale in occasione della giornata di inaugurazione di Parco Valentino a Torino.

Peugeot ha vinto il premio della sezione Production Cars. La sfida ha visto il team che si occupa del design delle vetture del Leone competere con dieci finalisti: nuova Peugeot 208 è stata premiata perché “ha dimostrato come il design possa svolgere un ruolo cruciale per portare a un livello più elevato una piccola automobile tradizionale. Mentre l’esterno reinterpreta le proporzioni della leggendaria 205 GTI, la parte posteriore si riconnette immediatamente con la contemporaneità del SUV 3008. Altrettanto sorprendente è l’interno, con componenti condivisi con modelli più grandi, nonché con il primo quadro strumenti 3D in un’auto di produzione”.

Il premio Car Design Award è stato ritirato, in rappresentanza di PEUGEOT, da Eric DEJOU, Senior interior manager di 208, e da Kevin GONCALVES, exterior designer di 208.

Perfettamente inserita all’interno della gamma modelli che ha fatto crescere il brand PEUGEOT nel mercato, nuova 208 si afferma per il suo design distintivo, che trasmette modernità ed energia. Un design dinamico, che strizza l’occhio al dinamismo e che segna un passo importante verso il futuro. Futuristic & Young.

Innovativa nello stile, la nuova generazione di 208 innova anche grazie al PEUGEOT i-Cockpit© di ultima generazione, dotato ora di head-up digital display 3D e di una gamma di aiuti alla guida (ADAS) normalmente riservati a modelli di segmento superiore.

Le nuove sfide richiedono risposte pertinenti nel mondo dell’auto, ma anche altrove. Forte dei suoi 208 anni di storia, il Brand PEUGEOT sta affrontando con serenità e determinazione l’era della transizione energetica, proponendo una visione entusiasmante e serena del futuro: #UNBORINGTHEFUTURE.

La nuova 208 si posiziona nel cuore del segmento B, il più importante in Italia, dando il suo contributo a quello che oggi decreta il successo della gamma del Leone: l’affermazione attraverso il design e la differenziazione attraverso le innovazioni e la tecnologia