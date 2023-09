Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova 208: com'è fatta la compatta del Leone

Peugeot 208 è una delle auto di maggiore successo sul mercato italiano, la compatta francese della Casa del Leone infatti si ritrova spesso nelle classifiche dei modelli più venduti nel nostro Paese. Peugeot ha svelato la sua ultima generazione alcune settimane fa e oggi finalmente sono aperti gli ordini in Italia.

All’interno della gamma ci sono le nuove varianti HYBRID 48V e-DCS6 e la nuova versione 100% elettrica da 156 cavalli, in grado di assicurare oltre 400 km di autonomia WLTP (con un massimo di 576 km in città). La gamma completa mostra al pubblico quindi un totale di 10 versioni, che nascono grazie alla combinazione fra tre differenti allestimenti – Active, Allure e GT – e 6 motorizzazioni.

Il design

Un’auto che conosciamo bene, compatta, maneggevole e molto agile per muoversi nel traffico urbano. Il suo design moderno è molto distintivo: si tratta di un modello che cattura l’attenzione di clienti e passanti, e in grado di soddisfare i conducenti alla guida, grazie alle apprezzate doti di motore e telaio.

La gamma completa

Peugeot apre gli ordini del modello più compatto della sua gamma, Nuova 208. L’auto si mostra profondamente rinnovata nello stile e nelle dotazioni, adotta la nuova firma luminosa del Leone e offre ai clienti nuove e inedite motorizzazioni ibride 48V e una nuova motorizzazione elettrica, ancor più potente a con maggiore autonomia.

Le versioni HYBRID 48V sono declinate in due potenze: 100 CV o 136 CV, entrambe abbinate al nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti che sfrutta l’azione sinergica tra motore termico ed elettrico, dando al conducente la possibilità di guidare in modalità elettrica per il 50% del tempo e assicurando una riduzione dei consumi e delle emissioni tra il 15% e il 20%.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La gamma della Nuova 208 si presenta razionale e completa, con un’ottima dotazione di contenuti e aiuti alla guida (ADAS), che possono essere arricchiti anche richiedendo i nuovi Pack che riassumono le principali opzioni scelte dalla clientela.

Gli allestimenti

A listino sono presenti i seguenti allestimenti:

Active : dotazione già molto completa, con proiettori LED, firma anteriore con tecnologia a tre artigli, calandra frameless con nuovo Logo, fari posteriori LED dalla firma inedita, cerchi in acciaio da 16’’ “Monti”. All’interno Touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirroscreen, quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3.5’’ a matrice attiva;

: dotazione già molto completa, con proiettori LED, firma anteriore con tecnologia a tre artigli, calandra frameless con nuovo Logo, fari posteriori LED dalla firma inedita, cerchi in acciaio da 16’’ “Monti”. All’interno Touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirroscreen, quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3.5’’ a matrice attiva; Allure : offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 16’’ “Noma” bitono diamantati e dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’interno troviamo un inedito quadro strumenti digitale 2D personalizzabile e rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto;

: offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 16’’ “Noma” bitono diamantati e dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’interno troviamo un inedito quadro strumenti digitale 2D personalizzabile e rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto; GT: è il più ricco, offre molti dettagli distintivi alto di gamma che la proiettano al vertice del segmento: fari Full LED con firma luminosa inedita, fari posteriori LED 3D, cerchi da 17’’ “Yanaka” bitono diamantati, Keyless Access & Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e Wireless smartphone charging, volante compatto in pelle pieno fiore con comandi multimedia integrati e pedaliera sportiva, un quadro strumenti digitale 3D configurabile e l’Ambient LED pack in 8 colorazioni differenti.

I prezzi di listino

Il listino prezzi in Italia parte da 20.120 euro per la versione Benzina PureTech 75 in allestimento Active, 23.820 per la nuova motorizzazione HYBRID 48V e-DCS6 100 CV (Active) e 36.430 per la nuova motorizzazione elettrica da 156 CV (Active). Il debutto sul mercato italiano è previsto per il mese di novembre.