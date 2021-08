Nuova Peugeot 208, simbolo di eccellenza e novità: allestimenti e prezzi

editato in: da

Nuova Peugeot 208, la rivoluzione sul mercato

L’auto esprime la personalità e lo stile, soprattutto per noi italiani. Oggi, in un panorama automobilistico molto combattuto e con modelli che a volte sembrano molto simili tra loro, la personalità distintiva di una vettura gioca un ruolo importante, quasi decisivo.

Come nel caso di Nuova Peugeot 208, eletta Auto dell’Anno 2020. Un’auto dal carattere forte, estremamente personale, che trasmette modernità ed energia. Dinamica e sportiva, senza eccedere, segna un passo importante verso il futuro dell’auto.

Lo stile della Nuova Peugeot 208

Il frontale dell’auto esprime un carattere unico, arricchito dalla nuova firma luminosa a 3 artigli nei proiettori Full LED, che la rende immediatamente riconoscibile anche a distanza. Ma in effetti è proprio l’insieme di proporzioni equilibrate a conquistare l’occhio, con alcuni dettagli che rimandano all’icona del passato, la gloriosa 205 GTI di cui riprende idealmente lo stile del terzo montante, i passaruota a contrasto o la fascia nera che unisce i gruppi ottici posteriori.

Le motorizzazioni di Nuova 208

Non solo stile e design, ma anche tecnologia all’avanguardia. Per la prima volta Peugeot 208 afferma la propria modernità offrendo ai clienti anche la motorizzazione 100% elettrica, una valida alternativa ai modelli benzina e Diesel. Da 75 a 136 CV, declinati da 5 diversi motori, anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, una novità nel segmento. La Nuova e-208 non cambia stile rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Non rinuncia al look, all’ abitabilità, all’ampio bagagliaio, alle tecnologie di ultima generazione e all’estremo piacere di guida.

La tecnologia a bordo di Nuova 208

A proposito di tecnologia di ultima generazione, a bordo della Nuova Peugeot 208 debutta il nuovo PEUGEOT i-Cockpit 3D, il rivoluzionario ed esclusivo posto guida inventato dalla Casa per esaltare l’esperienza al volante, elevando sicurezza e comfort. Il quadro strumenti digitale tridimensionale viene inserito per la prima volta nella sportiva del Leone e consente di esplorare ancor più questo nuovo concetto di guida.

L’elevato livello tecnologico di Nuova 208 si esprime anche grazie alla disponibilità di sistemi di assistenza attiva, che consentono all’auto di offrire una guida autonoma di livello 2, il massimo oggi concesso dalla legge. L’auto infatti non ha la possibilità e la capacità di guidare da sola, ma grazie agli aiuti che dà al conducente che si mette al volante, è praticamente quasi come se la macchina andasse autonomamente.

Il guidatore deve ovviamente tenere sempre le mani ben salde sul volante, in questo modo la Nuova 208 può contare sull’Adaptive Cruise Control, in grado di adattare la velocità dell’auto in base alle condizioni del traffico che la precede, fino a fermarla e farla ripartire, se presente il cambio automatico EAT8. Insieme a questa funzione è possibile usufruire anche del Lane positioning assist, che permette alla nuova della Casa del Leone di rimanere all’interno della propria corsia in maniera autonoma, infatti l’auto riesce a leggere e percepire da sola la strada e a mantenere la traiettoria, andando ad agire sullo sterzo.

Non poteva mancare chiaramente, tra le varie dotazioni tecnologiche di serie, anche la frenata automatica di emergenza, e non è tutto. L’auto offre anche la lettura dei cartelli stradali, ad esempio per tenere sott’occhio i limiti di velocità. Completissima e super tecnologica la Nuova 208, nonostante le sue dimensioni così compatte. Ma in realtà le dotazioni di quella che è stata eletta Auto dell’Anno 2020 sono molte di più, non staremo ad elencarle tutte.

Il piacere di guida

Visto l’altissimo livello di tecnologia, finché uno non prova a mettersi al volante di una vettura di questo calibro, non può immaginare quanto queste auto moderne siano ancora belle da guidare, proprio come quelle di una volta.

E vale anche per Nuova 208, che rispetta perfettamente la lunga tradizione della Casa, che pone il piacere e l’esperienza di guida come valori imprescindibili nei suoi prodotti. Una nuova auto che esprime tutto il suo carattere su strada non solo grazie al già citato PEUGEOT i-Cockpit, ma anche grazie al nuovo telaio multienergia CMP, rigido per garantire i massimi standard di sicurezza, e molto leggero, per ridurre consumi ed emissioni e, soprattutto, per esaltare la dinamica di guida.

Peugeot 208 di nuova generazione è una vettura appagante e sicura in ogni situazione, in grado di amplificare il piacere di guida e il comfort grazie anche ad una qualità dei materiali di alto livello, scelti e utilizzati appositamente dalla Casa, che confermano l’eccellente equilibrio che da sempre contraddistingue le compatte del Leone.

L’ottimizzazione della gamma e gli allestimenti

Nuova 208 adotta la nuova strategia di gamma ottimizzata che prevede un allestimento di ingresso e tre allestimenti principali, ciascuno arricchibile con uno specifico Pack. Lo scopo è quello di facilitare il processo di analisi dei clienti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra diversi allestimenti già molto ricchi, ma ciascuno integrabile con contenuti ulteriori.

Si parte dall’allestimento di ingresso Like, poi ci sono Active, Allure e GT, ciascuno di essi integrabile con un pack specifico. L’ottimizzazione della gamma consente, oltre che di accontentare maggiormente i clienti, anche di agevolare la produzione in fabbrica, con un benefico effetto sui tempi di consegna.

Peugeot 208 PureTech 75

In soli 16 mesi dal suo lancio in Italia, la Nuova 208 ha venduto ben 40.000 unità. Gli elementi chiave del successo sono senza dubbio l’ultima generazione di PEUGEOT i-Cockpit e la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di alimentazione, declinando alla perfezione il concetto di Power of Choice della Casa. Benzina, Diesel oppure 100% elettrica, Nuova 208 offre diversi livelli di potenza, da 75 a 136 CV, con il 1.2 PureTech 75 CV che fa la parte del leone nel mercato grazie a differenti fattori, tanto per cominciare l’aspetto economico, visto che con i suoi 15.800 euro di listino rappresenta la soglia d’ingresso in gamma 208.

La 208 PureTech 75 è disponibile anche nel più ricco allestimento Allure Pack che aggiunge elementi di rilievo al capitolo sicurezza: PEUGEOT Connect SOS & Assistance e il sistema automatico di frenata anticollisione giorno e notte Autonomous Emergency Braking System 3. Da notare anche la telecamera di retromarcia a 180°, mentre il PEUGEOT i-Cockpit adotta il quadro strumenti digitale 3D al posto della strumentazione analogica con display centrale a colori.

La nuova Peugeot e-208, versione a zero emissioni

Nuova e-208, con motorizzazione 100% elettrica, è appagante nelle più svariate condizioni di guida. Il silenzio generato dalla motorizzazione elettrica rappresenta una rivoluzione sotto il profilo delle percezioni vissute alla guida, incrementando ulteriormente il comfort di bordo.

Il motore elettrico è in grado di sprigionare 136 CV e 260 Nm di coppia massima. La batteria al litio da 50 kWh è posizionata sotto il pianale, sia per preservare lo spazio a bordo e non compromettere la capacità del bagagliaio, che per concentrare le masse in basso e all’interno degli assali, a tutto vantaggio del piacere di guida. Tre le modalità di guida, Eco, Normal e Sport, ciascuna con peculiarità differenti in fatto di prestazioni e consumi.

I prezzi di listino

La gamma 208 è ordinabile in concessionaria con prezzi che partono dai 15.700 euro della 208 Like PureTech benzina da 75 CV. Le versioni PureTech 75 Allure e Allure Pack hanno invece un prezzo di listino di 18.700 e 19.500 euro.