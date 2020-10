Nuova Panda Sport arriva sul mercato con prezzo imbattibile

editato in: da

Nuova Fiat Panda Sport: l’unica city-car ad essere ibrida, Benzina, Metano e Gpl

L’icona conosciuta in tutto il mondo spegne 40 candeline e per l’occasione mostra al mondo la sua nuova versione Sport. Fiat Panda ha ora in gamma cinque allestimenti in grado di rappresentare le nuove anime del modello. Sarà così più facile scegliere la versione che risponde ai propri gusti e alle proprie esigenze.

La Nuova Panda è la naturale evoluzione di un’invenzione che in 40 anni di vita è sempre stata sinonimo di simpatia, semplicità d’uso e versatilità. Panda è un vero e proprio brand, ricco di valenze, simbolo della libertà di viaggiare, un prodotto entrato nella memoria collettiva proprio come altre creature nate in Italia, come ad esempio la Fiat 500 e la Vespa Piaggio oppure ancora, uscendo dal settore, la Moka Bialetti e il Cubo di Bruno Munari.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands, ha dichiarato: “Dal 1980 ad oggi l’iconica citycar Fiat ha saputo conquistare il cuore di tutti, diventando l’auto dei record: la più venduta in assoluto in Italia da otto anni consecutivi e leader, insieme con la 500, del mercato delle citycar in Europa con oltre 375.000 auto vendute ogni anno. A questo successo hanno contribuito le tante serie speciali, tra le più recenti ricordiamo la Panda Waze nel 2018 e le Panda Wind e Panda Trussardi nel 2019. Adesso il testimone passa alla Nuova Panda che giunge alla piena maturità compiendo un ulteriore salto in tema di rispetto dell’ambiente, tecnologia, distintività, divertimento e funzionalità per le quali, da sempre, Panda primeggia”.

La Nuova Panda si conferma l’unica citycar del segmento in grado di proporre al pubblico un’offerta completa in termini di trazioni (4×2 e 4×4) e propulsori (Benzina 4×4, Ibrida, Metano e Gpl). Il tutto racchiuso in una vettura che ha le dimensioni familiari, un’auto robusta e rassicurante che sin da subito è in grado di suscitare simpatia e complicità, sia nell’impiego in città, sia nei più remoti luoghi di montagna. Senza dimenticare quelle che sono le sue caratteristiche che l’hanno resa famosa nel mondo: le dimensioni esterne compatte, il grande spazio interno configurabile e le originali combinazioni cromatiche.

Già da oggi è possibile ordinare la Nuova Fiat Panda in le concessionarie Fiat, la gamma partirà dal prezzo promozionale di 8.200 euro grazie agli incentivi statali, in caso di rottamazione, e in abbinamento allo specifico finanziamento realizzato in collaborazione con FCA Bank.

La nuova variante Sport è destinata a un cliente giovane, dinamico e attratto da uno stile sportivo con forte personalità. Una versione inedita, immediatamente riconoscibile grazie ad elementi estetici distintivi come i nuovi cerchi in lega da 16” bi-colore con gemme nere/rosse, le maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria e l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale. Inoltre, è disponibile la nuova ed esclusiva livrea Grigio Opaco.