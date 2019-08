Nuova Pagani Huayra Roadster BC, sensazioni alla guida impagabili

editato in: da

Huayra BC Roadster: l’ultimo gioiello di Pagani da 3 milioni

La Huayra Roadster BC di Horacio Pagani verrà mostrata insieme ad altre auto eccezionali a Pebble Beach.

Durante la Monterey Car Week infatti Horacio ha deciso di far vedere il suo nuovo bolide, l’ultima nata, mezzo attraverso il quale la Casa ha voluto creare l’anello di congiunzione tra la Huayra Roadster con la potenza di 764 cavalli e la Huayra BC che invece ne sprigiona ben 789 di CV di potenza. Sono state aggiunte inoltre delle dotazioni inedite e la grandiosa supercar arriva infatti ad un valore di mercato di 3 milioni di euro, prezzo alla quale verrà venduta a prestigiosi clienti.

La nuova Pagani Huayra Roadster BC pesa 1.250 kg, è molto leggera e garantisce infatti una guida altrettanto agile. Il telaio è stato realizzato in carbo-titanio, in questo modo la rigidità torsionale della vettura ha visto un aumento del 12% e anche la rigidità flessionale è maggiorata, per un incremento del 20%. Il pacchetto aerodinamico dedicato all’auto poi genra 500 kg di deportanza alla velocità di 280 km/h.

Il motore montato sulla nuova supercar sportiva di Horacio Pagani è un V12 biturbo di 6.0 litri che è stato realizzato in collaborazione con il team di Mercedes AMG. Lo stesso è in grado di realizzare una potenza eccezionale di ben 802 cavalli e 1050 Nm di coppia massima. Un propulsore dotato di quattro intercooler acqua-aria, dell’elettronica di controllo che è stata elaborata in maniera meticolosa e sapiente da Bosch e di un collettore di aspirazione idroformato.

In abbinamento al potente motore biturbo la nuova Pagani Huayra Roadster BC vede un cambio sequenziale Xtrac a sette rapporti con la frizione tridisco e il differenziale autobloccante a controllo automatico. La Casa ha lavorato mettendo nelle mani dei suoi tecnici più esperti la realizzazione e l’elaborazione di sospensioni e appendici aerodinamiche attive, in gradi di apportare delle soluzioni dedicate. All’auto è stato inserito l’ottimo impianto frenante Brembo con dischi carboceramici da 398 mm con pinze monolitiche a sei pistoncini all’anteriore e da 380 mm con pinze a quattro pistoncini al posteriore. Il bolide da 3 milioni di euro è un vero gioiello e, secondo quanto definisce la Casa, è in grado di donare sensazioni alla guida impagabili.