Continua il successo dell’Opel Corsa. La city car, vero e proprio simbolo della gamma Opel e più in generale del segmento B del mercato, ha ottenuto un nuovo riconoscimento che conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Casa tedesca, parte del Gruppo Stellantis. La Nuova Opel Corsa è stata premiata per il suo design, andando così ad aggiungere un nuovo trofeo alla sua già ricca bacheca.

Un design da premiare

La nuova Opel Corsa ha conquistato il titolo di Best New Design of 2023 grazie ai voti di oltre 14.000 lettori della rivista tedesca “auto motor und sport”. Per la segmento B di Opel sono arrivate oltre il 53% delle preferenze. Si tratta di un risultato davvero schiacciante: la Corsa ha staccato nettamente tutte le altre concorrenti del segmento delle Small Cars.

Per Opel, inoltre, si tratta di un vero e proprio bis. Lo scorso anno, infatti, il premio “Autonis” assegnato dai lettori della rivista tedesca era stato conquistato dalla Opel Rocks Electric, nella categoria Mini Cars. Il design di Opel, quindi, continua a convincere, soprattutto quando applicato ad auto compatte, accessibili e facili da usare in città.

Harald Hamprecht, Vice President Communications di Opel, in occasione della premiazione ha sottolineato: “La nuova Opel Corsa è audace e pura dentro e fuori: il perfetto mix di praticità e piacere di guida la rende un concentrato di emozioni. Nasce inoltre già 100% elettrica e ciò dà un forte impulso alla nostra offensiva nel campo dell’elettrificazione”.

Kyung Min Lee, Designer Opel. ha aggiunto: “Per noi questo successo è la conferma del lavoro svolto e un’ulteriore motivazione a fare ancora meglio in futuro. La nuova Opel Corsa è ancora più moderna, emozionante e performante”.

Un debutto di successo

Opel ha lanciato ufficialmente la Nuova Opel Corsa appena poche settimane fa, con un’anteprima mondiale al Salone di Monaco. La vettura ha subito attirato l’attenzione di pubblico e critica, confermandosi un modello di riferimento della gamma della Casa.

Ad aprire la strada al successo della city car è, soprattutto, la Opel Corsa Electric, modello di riferimento della strategia di elettrificazione della gamma Opel. L’elettrica tedesca è disponibile ora in due versioni.

Il modello “base” ha un motore da 136 CV e un’autonomia di 354 chilometri, risultando ideale soprattutto per gli automobilisti che utilizzeranno la vettura in città. C’è poi una versione più potente, con motore da 156 CV, che riesce a spingersi fino a 402 chilometri di autonomia.

Il design è, chiaramente, uno degli elementi centrali della Nuova Opel Corsa. La city car ripropone il tradizionale “frontale” nero che copre la parte anteriore e va a integrare la calandra, i fari a LED e l’Opel Blitz centrale, creando un unico elemento che contribuisce a rendere ancora più armoniosa la parte anteriore della vettura.

Da notare anche il caratteristico montante a C tagliato che trasforma la vista laterale, dando la sensazione di un tetto fluttuante sopra il veicolo. Al posteriore, invece, c’è la scritta Corsa, posizionata al centro del portellone. Da segnalare anche un abitacolo interno rinnovato, sia dal punto di vista estetico che dei contenuti, rispetto al modello precedente.

A richiesta, c’è anche la plancia digitale, con un nuovo sistema di infotainment che integra Snapdragon Cockpit di Qualcomm. Il mix di tutti questi elementi ha spinto la city car di Opel verso un nuovo riconoscimento. Il premio assegnato dalla giuria indipendente è solo l’ultimo dei riconoscimenti per un’icona del mondo delle quattro ruote. La prima Opel Corsa è stata prodotta, infatti, nel 1982.