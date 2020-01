Nuova Opel Corsa: la city car col cambio automatico AT8

editato in: da

Ne hanno fatta di strada le city car: con la nuova Opel Corsa il concetto di auto cittadina sale di livello, con equipaggiamenti da “media” e motorizzazioni che spingono davvero.

Presentata inizialmente in versione elettrica a batterie, nuova Opel Corsa è ora disponibile anche con motori benzina, con potenze da 75 a 130 CV, e diesel da 100 CV. Da segmento superiore, poi, sono sia il cambio automatico disponibile sui motori benzina di maggior potenza e le tecnologie di assistenza alla guida.

Nuova Opel Corsa: i motori disponibili

Il primo dei tre motori benzina della nuova Opel Corsa è l’unico che potremmo definire da city car: è un tre cilindri da 75 CV, abbinato al cambio manuale a 5 rapporti, che fa dell’efficienza la sua arma vincente. È ottimo per gli spostamenti quotidiani in città e può andar bene anche per portarci fuori porta nei fine settimana.

A partire dal 1.2 turbocompresso, però, le cose cambiano: i cavalli salgono a 100 (con 205 Nm di coppia, il 95% della quale disponibile tra 1.500 e 3.500 giri) e il cambio manuale guadagna un rapporto, utile per l’allungo in autostrada. Questo motore, però, è disponibile anche con il cambio automatico AT8 a otto rapporti, con tecnologia Quickshift e levette al volante. Questo cambio è anche l’unico disponibile sulla motorizzazione top di gamma, il 1.2 da ben 130 CV e 230 Nm di coppia (disponibile agli stessi regimi del motore precedente).

Ottima potenza ed efficienza, anche per l’unico diesel al momento disponibile su Opel Corsa: il 1.5 da 100 CV e 250 Nm di coppia massima. Si tratta di un motore dotato di catalizzatore SCR e filtro antiparticolato, raggruppati in un’unica unità molto compatta e posizionata il più vicino possibile al motore. In questo modo i filtri ricevono i gas di scarico ad alta pressione e non influiscono sulle prestazioni del motore. Anche con il motore diesel da 100 CV è possibile scegliere tra cambio manuale o automatico.

Nuova Opel Corsa: i sistemi di sicurezza

Un altro aspetto in cui la nuova Opel Corsa rappresenta un passo avanti rispetto alle altre city car è senza dubbio la sicurezza. Anche su questo fronte troviamo dotazioni da segmento superiore, in linea con la filosofia di Opel.

Si parte dai fari anteriori attivi InelliLux LED a matrice, che si abbassano da soli quando rilevano un’auto che proviene in direzione opposta. Su Opel Corsa è anche disponibile il sistema per il riconoscimento automatico dei cartelli stradali che, collegandosi al Cruise Control adattivo dotato di radar, può evitarci più di una multa per eccesso di velocità. Molto utili, ai fini della sicurezza, anche l’allerta di angolo cieco laterale e il Lane Keep Assist, che ci avverte se stiamo invadendo l’altra corsia di marcia.

A bassa velocità e in fase di parcheggio, invece, questa evoluta city car ci aiuta con il sistema di protezione delle fiancate: dei sensori ci indicano se rischiamo di toccare pali o pareti. Diversi, infine, i sistemi di assistenza al parcheggio, tra i quali la telecamera a 180 gradi.