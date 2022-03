Nuova Opel Astra, la prima versione elettrificata

Lo scorso 1° settembre Opel ha presentato a Rüsselsheim la nuovissima generazione di Astra. Per la prima volta, la compatta di successo con il Blitz viene offerta anche in versione elettrica. L’auto arriva alla sua sesta generazione ed è disponibile oggi anche in versione ibrida plug-in (a partire da ottobre). La Casa ha aperto gli ordini lo scorso autunno, registrando sin da subito un buon successo.

Opel Astra-e elettrica a batteria arriverà sul mercato nel 2023. L’auto è disponibile anche con efficienti unità benzina e diesel, che daranno la possibilità ai clienti di scegliere la motorizzazione preferita, a seconda delle proprie esigenze e abitudini. C’è da dire comunque che la nuova Opel Astra rappresenta un salto in avanti per la Casa automobilistica tedesca, con il suo design e le tecnologie avanzate che finalmente sono state rese disponibili ad un vasto pubblico.

La nuova generazione di Opel Astra

La Casa sostiene che creare una nuova generazione di Opel Astra porta sempre con sé delle sfide. Di solito la squadra che vince non si cambia, così si dice, ma quando si parla di automobili invece i modelli che vincono vanno cambiati completamente. Ed è quello che infatti dimostra Opel Astra, che nella sua nuova generazione cambia completamente, a partire da una piattaforma elettrificata.

Ma la più grande novità di oggi, per il modello di successo del brand, è l’elettrificazione. Opel infatti, insieme all’offerta si motorizzazioni benzina e diesel, ha lanciato anche la sua variante ibrida plug-in. Modello estremamente potente, con 180 cavalli di potenza massima, che combina il motore termico con il motore elettrico. Opel conferma inoltre: “Sulla nuova Astra abbiamo deciso di adottare una nuova filosofia stilistica che si può caratterizzare con due parole fondamentali che sono audace e pura. Opel Astra è caratterizzata chiaramente dal Opel Vizor. Si tratta del frontale di Opel Astra che si ispira a un modello iconico del passato come Opel Manta (e di cui noi abbiamo già parlato lo scorso anno).

La nuova filosofia stilistica di Opel Astra

Anche nell’abitacolo ritroviamo questa nuova filosofia stilistica di cui tanto Opel parla, declinata anche negli interni, dove sono stati applicati nuovamente i concetti di audacia e purezza. Quando ci si siede alla guida della nuova Opel Astra l’impatto è ancora più sorprendente dell’esterno perché il marchio ha deciso di introdurre sull’auto il nuovo cruscotto Pure Panel. Il quadro strumenti è completamente digitale e si raccorda perfettamente con lo schermo dell’infotainment, andando a creare una superficie vetrata unica intorno al guidatore.

Non è tutto, il quadro strumenti digitale consente di vedere solo le informazioni utili nel momento in cui sono necessarie. Gli allarmi sono evidenti a tutto schermo. La modernità tecnologica di nuova Opel Astra porta funzionalità, sicurezza e comfort. La nuova generazione di Opel Astra porta nel popolare segmento delle berline compatte delle tecnologie che finora erano disponibili solo su modelli alto di gamma e a prezzi accessibili. Per fare degli esempi possiamo citare il sistema di centraggio nella corsia che, lavorando insieme al Cruise Control Adattivo, consente di viaggiare in autostrada nel massimo comfort e in sicurezza, oppure i fari a matrice di LED IntelliLux Pixel. I prezzi di listino di Opel Astra partono da 24.500 euro.