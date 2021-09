Nuova Opel Astra presentata in anteprima mondiale

A Rüsselsheim la Casa del Fulmine lancia Nuova Astra, alla presenza di 180 giornalisti e davanti a circa altri 500 rappresentanti dei media collegati in streaming live, il nuovo CEO Uwe Hochgeschurtz ha presentato la novità del marchio nel suo primo giorno in Opel.

Il CEO era ‘in compagnia’ dell’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, il testimonial del brand si è dichiarato entusiasta della nuova auto. Klopp ha potuto infatti guidare un modello di pre-produzione per alcuni chilometri durante una visita al Centro Stile Opel in estate. Per la prima volta, la compatta di successo con il Blitz viene offerta anche in versione elettrica; sarà disponibile a listino anche nella variante ibrida plug-in da ottobre, mese in cui la Casa aprirà gli ordini.

Potremo invece vedere la prima Opel Astra-e elettrica a batteria sul mercato nel 2023. La nuova generazione dell’auto è disponibile anche con efficienti motori benzina e diesel, che daranno la possibilità ai clienti di scegliere la motorizzazione preferita, in base alle proprie esigenze. I prezzi di listino partiranno da 24.500 euro.

Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel, ha dichiarato: “Un’auto fantastica! La nuova Opel Astra aprirà un capitolo nuovo ed entusiasmante nella storia dei modelli compatti di Opel. Per la prima volta offriremo una versione elettrica a batteria e una versione ibrida plug-in dello stesso modello. Sono certo che le nuove Opel Astra e Opel Astra-e faranno un’ottima impressione e porteranno al marchio molti nuovi clienti”.

Jürgen Klopp, testimonial del marchio, ha descritto le sue prime impressioni: “Ho avuto la possibilità di guidare un’Astra plug-in hybrid e mi ha colpito moltissimo. Silenziosa e potente, maneggevole quasi come una sportiva. E il design: audace, innovativo, creativo. Ben fatto Opel!”

Il successo di Opel Astra è straordinario, dalla sua nascita Opel ha venduto quasi 15 milioni di unità; si tratta dell’auto storica che ha sostituito la Kadett nel 1991. Sono passati 30 anni e la compatta si pone sempre all’avanguardia del proprio segmento, rappresentando inoltre il manifesto stilistico del marchio. Dinamica, con superfici nette e tese, con l’eliminazione di tutti gli elementi superflui e con il nuovo volto del brand, l’Opel Vizor.

La sesta generazione di Opel Astra (avevamo già visto le prime immagini in anteprima) viene lanciata in versione sportiva 5 porte, con un aspetto ribassato ma con più spazio rispetto al modello precedente. La produzione inizierà il prossimo autunno. Innovativo l’abitacolo dell’auto: con il Pure Panel, completamente digitale, la strumentazione analogica viene consegnata alla storia. I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra attraverso i larghissimi schermi touch, proprio come uno smartphone. Nessuna Opel è mai stata così intuitiva e semplice da usare.