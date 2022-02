La nuova offerta di Stellantis per le auto usate

Il marchio europeo Spoticar, che fa parte del Gruppo Stellantis per il second hand, è per tutti gli utenti garanzia di professionalità, oltre ad essere in grado di certificare la qualità dei prodotti commercializzati. Roberto Pastore, Marketing Manager di Spoticar, ricorda: “Che si tratti di un privato oppure di un’azienda, Spoticar ha un compito preciso: accompagnare l’utente nella scelta del proprio veicolo usato”.

E il manager ricorda, inoltre, che nell’offerta del brand sono incluse sia le auto che i veicoli commerciali. La rete Spoticar abbraccia tutto il territorio italiano e garantisce l’usato dopo ben 100 punti di controllo. C’è una routine da seguire, prima che ogni veicolo usato possa fare il suo ingresso in showroom: questa comprende controlli mirati al motore, alla carrozzeria, al comparto elettrico, la certificazione dei chilometri percorsi e un test drive prima della consegna.

Spoticar, garanzia sull’usato anche dopo l’acquisto

Anche dopo aver comprato un veicolo grazie a Spoticar, le garanzie proseguono dopo l’acquisto, ogni messo infatti può beneficiare di una copertura per 12 mesi o per i primi 15.000 chilometri, senza ulteriori costi di manutenzione. Nella garanzia sono inclusi il soccorso stradale, il veicolo sostitutivo gratuito in caso di mezzo in panne, il rientro a casa e anche l’eventuale soggiorno in albergo, nel caso in cui ce ne fosse la necessità.

Non ultimo, l’esclusiva formula “soddisfatto o rimborsato di Spoticar” offre anche a tutti gli utenti la possibilità di rimborsare o di cambiare l’auto entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura. Dell’usato di qualità Spoticar non fanno parte soltanto tutti i brand del Gruppo Stellantis, ma in generale qualsiasi altro marchio. La Casa accoglie vetture con qualunque chilometraggio (qui le auto usate più vendute nel 2021), a condizione che non superino i 10 anni di età. L’offerta si estende ai modelli elettrici, ibridi o ibridi plug-in, accogliendo il nuovo trend di ricerca dell’usato.

L’acquisto di un veicolo second hand

Con Spoticar è possibile quindi comprare un veicolo di seconda mano con tutte le garanzie del nuovo, visto che il marchio del Gruppo Stellantis fornisce le stesse prerogative che riguardano il nuovo. A iniziare dalla permuta di un altro veicolo, che viene quotato gratuitamente dagli specialisti di Spoticar. Anche la possibilità di finanziare l’acquisto è la medesima, con piani di rateizzazione in base alle esigenze individuali.

L’esperienza di acquisto rimane sempre in nome di semplicità e di esclusive garanzie, sia che il percorso di acquisto inizi online dal sito web Spoticar.it, sia che si verifichi presso i 150 showroom del marchio presenti su tutto territorio nazionale.

L’arrivo di Spoticar in Italia

Spoticar è il brand che nel febbraio 2020 è approdato anche in Italia, presente già in differenti altri Paesi, racchiude in sé tutte le competenze dei marchi del gruppo e riguarda le opportunità di vendita dei veicoli usati di qualsiasi marca. Inizialmente il network Spoticar faceva parte di tutta la rete di concessionari e agenti Peugeot, Citroen e Opel, oggi del Gruppo Stellantis dallo scorso anno (fusione FCA-PSA: gennaio 2021). I controlli effettuati sui veicoli usati e la professionalità della rete dei rispettivi marchi sono il risultato di una preparazione specifica per la rivendita, risultato di 100 punti di controllo. Una verifica che dà la possibilità a Spoticar di proporre tre differenti tipologie di garanzia per i veicoli usati che hanno fino a dieci anni.